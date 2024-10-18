「譚仔廣東話」考起立法會AI　「守住金融」即係乜？｜政壇諸事町

特首李家超周四（17日）到立法會出席《施政報告》答問會，一向在議會講普通話的議員譚岳衡一改習慣，以廣東話提問，獲李家超讚賞。



不過，譚岳衡的「譚仔廣東話」考起了負責謄寫會議紀錄的AI，有些字眼連AI都聽不明白，例如譚岳衡說的「守住金融」即是甚麼？



10月17日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告答問會》，選委界譚岳衡發問。（資料圖片黃浩謙攝）

在星期四的《施政報告》答問會，一向以普通話發言的譚岳衡一改習慣，以廣東話發言。李家超回應是說，記得上次答問會譚岳衡說普通話，感謝他今次轉用廣東話，引來議事堂一輪大笑。譚岳衡提出「養老金融」，得到李家超回應，似乎李家超完全理解「譚仔廣東話」。

譚岳衡轉用廣東話 有字眼連「智識聽」都唔識聽

不過，「譚仔廣東話」就難倒了立法會AI。今年暑假立法會與內地AI龍頭科大訊飛合作，提升了「智識聽」自動謄錄系統，新增了「憑聲認人」的功能。然而立法會主席梁君彥在社交媒體說，譚岳衡突然由普通話轉用廣東話，考起了剛剛升級「大個仔」的AI系統。

立法會「智識聽」自動謄錄系統。（梁君彥Facebook）

梁君彥表示，AI謄錄時確有些吃力，例如議岳衡廣東話發音「跨緊投資」和「守住金融」，AI未能正確寫出「跨境投資」和「數字金融」。不過AI也有成功的例子，將「養老根融」正確寫成「養老金融」。

AI聽第二次準確度提升 要持續調教和訓練

立法會秘書處將譚岳衡的「譚仔廣東話」內容謄錄兩次，發現AI在第二次的準確度上升了。梁君彥表示，「大個仔」智識聽的表現令他和秘書處同事喜出望外，至於如何繼續成長，仍有賴秘書處持續調教和訓練。

立法會網上「議員申請發還開支系統」加入AI，可即時提取申請發還開支的數據，還可以製作圖表。（梁君彥Facebook）

梁君彥說，立法會秘書處還有採用其他人工智能科技，例如暑假時與生產力局合作，將網上「議員申請發還開支系統」進一步「升呢」，並嘗試加入人工智能輔助的資料處理功能。這系統涉及大量開支紀錄，採用AI之後，議員助理可以取得申請發還開支的即時資料數據，還可以製作圖表，方便議員了解。