宋芝齡、黃守東選戰後「大和解」　合體蒲頭有新搞作｜政壇諸事町

去年區議會選舉的焦點落在灣仔區，自由黨宋芝齡對撼新民黨黃守東，最終雙雙落敗，這場「亞視暖男」與「無綫才女」之爭終落幕。選戰結束，兩人卻由競爭對手變成合作夥伴，《香港01》獲悉，他們將會開網上節目介紹灣仔區大小事，更會跟進區內投訴。大家以為節目叫《東張宋望》？非也，暫名為《問東問宋》。落選挫敗似乎沒有打擊兩人的志氣，聽聞有高人指點他們開節目，不過兩人強調純屬自發。



12月1日，參選區議會選舉的宋芝齡，與安德尊到灣仔街市一帶拉票。（林靄怡攝）

宋芝齡最終在區議會選舉中落選。（文睿攝）

同樣於去年區議會選舉中落敗的還有黃守東。（文睿攝）

宋芝齡、黃守東敗選後 出任區議會增選委員

本身是無綫節目《流行都市》主持的宋芝齡，以及亞視前公關高層黃守東，去年12月出戰區議會選舉灣仔區直選，惟雙雙落敗，由民建聯穆家駿和李碧儀勝出。不過，新一屆區議會開局半年多後，宋芝齡、黃守東便獲委任為灣仔區議會增選委員「復活」，他們可在區議會委員會會議上擁投票權。

宋芝齡、黃守東將合作主持網上節目《問東問宋》。（資料圖片）

宋芝齡、黃守東選戰後「大和解」 開節目跟進灣仔區投訴

議員之路受挫，卻令兩人由競爭對手變成合作伙伴。《香港01》獲悉，兩人將於年底開設網上節目《問東問宋》，暫訂在各自的Facebook專頁、YouTube Channel播出。節目圍繞灣仔地區大小事，發掘區內優質和良心商戶，走訪小人物大故事，分享灣仔區熱話及盛事，訪問政界及演藝名人分享灣仔區故事。兩人更打算在節目中，跟進區內議題及投訴，莫非有如《東張宋望》？目前要留下懸念。

黃守東回覆《香港01》查詢時說，希望透過新方式反映及跟進社區問題。（資料圖片／梁鵬威攝）

黃守東：大家是投契好朋友

黃守東回覆《香港01》查詢時說，希望透過新方式反映及跟進社區問題，善用電視行業出身的背景，「經過2023區選後，彼此都想更好發揮自身公關及主持專業，讓灣仔變得更好」，形容彼此明白對方想法及邏輯，「大家是投契好朋友」，並且有合作基礎，早前在灣仔區內不少活動拍檔擔任司儀，笑言「大家有默契」。

宋芝齡向《香港01》表示，本身有在灣仔青年聯會有主持節目。（資料圖片／陳順禎攝）

宋芝齡向《香港01》表示，本身有在灣仔青年聯會有主持節目，今次《問東問宋》會先在各自的社交專頁播放，將來會否共同開設專頁，則交由黃守東拍板。

落選挫敗似乎沒有打擊兩人的志氣，不過聽聞有高人指點他們開節目，兩人齊聲表示純屬自發。