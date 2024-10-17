何永賢負傷出席記者會 眼角驚現血痕原來因為......｜政壇諸事町
撰文：潘耀昇
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【施政報告2024/施政報告/劏房/簡樸房】新一份施政報告出爐後，官員馬不停蹄解說政策，外界焦點落在取締劏房，主要推手之一的房屋局局長何永賢，過去一段時間相信忙得不可開交，今天（17日）出席記者會回應劏房規管時，左眼眼角貼上長膠布，更隱約見到血痕，令人擔憂險「破相」，到底發生過什麼事？
政府的解決劏房問題工作組 「三巨頭」下午召開記者會，組長兼財政司副司長黃偉綸率領副組長何永賢，以及工作組成員、房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩，現身說法講解施政報告的房屋措施。
規管劏房成為記者會焦點之一，皆因最新提出「簡樸房」概念，為合規劏房登記，面積至少8平方米，必須有窗和廁所。另外，鼓勵舉報濫用公屋的「善用公屋資源獎勵計劃」 ，亦成為亮點。
不過，留意到何永賢左眼眼角貼上一條長長的膠布，眼眉對上隱約見到有血痕，位置很近眼晴。房屋局透露何永賢早前在家中擦傷，傷勢無大礙，多謝大家關心。
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