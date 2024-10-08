議員到訪機電工程署總部獲署長迎接　齊齊困𨋢20分鐘｜政壇諸事町

立法會發展智慧城市事宜小組委員會今日（8日）到訪九龍灣機電工程署總部大樓，機電工程署署長潘國英親自迎接。誰不知8名議員連同署長齊齊困𨋢20分鐘，認真不幸。



立法會發展智慧城市事宜小組委員會主席葛珮帆、副主席邱達根連同委員陳振英、陳紹雄和簡慧敏，以及非委員的謝偉銓、梁熙和張欣宇，一行8人今日到訪機電工程署總部大樓，了解創科項目及推動智慧政府的情況。

機電署署長潘國英親自迎接議員，並帶領大家乘搭升降機上樓。誰知道升降機關門後突然停下不動，沒有反應，幸好燈光和風扇仍能正常運作，大家在𨋢內未致於「焗死」。

𨋢門感應器故障

約20分鐘，技術人員將升降機升上高層，終於打開𨋢門，眾人安全離開。潘國英了解事件後向議員解釋，原來是𨋢門的感應器故障，認為未完全關門，所以沒有運作。

有議員向《香港01》表示，事件「真係唔好彩，咁啱有人參觀先嚟壞」，不過無阻他們的行程。潘國英其後向議員介紹機電署如何推動機電創科，以及支持政府部門和公營機構運用創科提升服務質素。此外議員亦參觀了機電署與本港大學、初創企業和科研機構共同開發的創科展品，又視察區域數碼監控中心，了解機電署利用科技和數據分析，加強機電設備的能源效益和安全。