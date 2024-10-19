下屆留任見證告別劏房？李家超︰永遠在香港生活　有心人會執行

劏房規管目標明年立法，之後接受業主登記，下屆政府才執法。行政長官李家超被問到會否留任下屆參與劏房執法，他表示這政策無論誰人在位都應該做，而自己「永遠都在香港生活」，相信有心人就會執行它。



李家超接受NOW新聞台訪問，再為政府提出的劏房新標準「簡樸房」解話，他說既然合標準，「真的是簡單、樸實。我們不應有負面標籤」，形容改革過程每個階段都會遇到難題，但政府有決心處理。

被問到會否希望在下屆都繼續參與「操刀」，親眼見證劏房被取締，李家超說一個政策如果是要做，「無論誰人在位都應該做」，又說很多參與制訂「簡樸房」制度的都是公務員，不少箇中細節及措施是他們提出。

他之後再被問到這項政策是由他親自推出，若見證著它執行是否更加有意義，李家超表示：「我永遠都在香港生活，所以無論在甚麼崗位，我覺得有心人就會執行它。」

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施政報告另一個有關房屋的改革，就是讓申請購買居屋的青年多一個抽籤號碼，但供應量不變之下，「上車」機率未必有大轉變 。李家超被問到如何避免部分青年「躺平」，寧願繼續申請公屋，他說絕大部分的年輕人都是有理想，「我會覺得（躺平）絕非主流，但都要將訊息帶出來」，形容當青年見到每個人都向前走，自己覺得很孤獨也會一起走，故強調要齊改革、同發展。