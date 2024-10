簡樸房｜「告別劏房」靠改名？黃偉綸：並非當局意圖

施政報告2024周三(17日)出爐,政府提出解決劏方問題的方案,擬設登記制,並訂出標準,經專業人士認證合符標準的劏房,將命名為「簡樸房」(Basic Housing Unit, BHU)。「改名等同解決劏房問題?」坊間就此有所討論,財政司副司長黃偉綸在記者會上有所回應,兩度表明不認為改名可以解決劏房問題,「我們不覺得改名可以解決問題,這永不是我們的意圖。(We do not think that renaming it will resolve the problem, It’s never our intention.)」又指「簡樸房」指簡單及樸實,恰當反映計劃精萃,比劏房一名清晰,也撇除劏房的負面意義。



2024年施政報告房屋政策記者會10月17日舉行,財政司副司長黃偉綸(右二)、房屋局局長何永賢(左二)、房屋局常任秘書長羅淑佩(右一)及房屋局副秘書長(特別職務)王明慧(左一)出席。(梁鵬威攝)

+ 16

政府今午舉行記者會講解施政報告措施,包括解決劏房問題的方案,當局擬訂出標準,並設登記制,劏房須經專業人士確認,再申請認證,方可合法經營。

就「簡樸房」一名,坊間不少討論著眼於「改名是否等同解決劏房問題」,財政司副司長黃偉綸今日出席記者會也有就相關命名作解釋。

他稱「簡樸房」指簡單及樸實,恰當反映計劃精萃,不用「劏房」稱呼是因將來分間單位有合標準及不合標準,只用「劏房」這名字不清楚,反而「簡樸房」十分清晰,只要合標準即是簡樸房,「名呢從來唔係一種百分百對與錯……劏房負面意義太重,對住劏房朋友未必最理想,簡樸房就踏實講咗我地諗法出嚟。」

財政司副司長黃偉綸(右)10月17日指,簡樸房面積沒有上限,並稱有分間單位超過10至20平方米。(梁鵬威攝)

兩度表明不認為改名可解決劏房問題

被問到當局怎樣看坊間的討論,黃偉綸回應指,當局相信一個合適名字很重要,兩度表明不認為改名可以解決劏房問題,「我們不覺得改名可以解決問題,這永不是我們的意圖。(We do not think that renaming it will resolve the problem, It’s never our intention.)」

「如果人們覺得我們相信標籤可解決問題,這不是我們的意圖。(If people think that we believe the label can solve the problem, that’s not our intention.)」

財政司副司長黃偉綸10月17日表示,全港約11萬劏房戶涉22萬名居民,政府處理劣質劏房時不能操之過急,須穩慎有序推展工作。(資料圖片)

對於劏房須改動才達標會否令租金提升,黃偉綸認為影響劏房租金最關鍵非一次性支出,而是供與求。他也提到,據當局調查所得,七成現有劏房經少許改動可符合標準,相信不會令劏房供應急速減少。

他又稱,過去市民將單位分間是因回報高些,相信透過政府給予機會,便能做得到,因此要有寬限期。

被問到如何確保所有劏房均會登記,如果劏房經營者非業主,是否仍要負刑責,黃偉綸回應指,當成為香港法例,不知法律並非辨護理由,「盼望大家都守法。」當局未來會繼續宣傳。

就未來執法,房屋局局長何永賢指,屆時要考慮一盤子,包括大廈情況、是否有大量劏房、要搬遷的情況等。

▼10月17日 施政報告2024房屋政策記者會▼