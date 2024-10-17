簡樸房｜「告別劏房」靠改名？黃偉綸：並非當局意圖

施政報告2024周三（17日）出爐，政府提出解決劏方問題的方案，擬設登記制，並訂出標準，經專業人士認證合符標準的劏房，將命名為「簡樸房」（Basic Housing Unit, BHU）。「改名等同解決劏房問題？」坊間就此有所討論，財政司副司長黃偉綸在記者會上有所回應，兩度表明不認為改名可以解決劏房問題，「我們不覺得改名可以解決問題，這永不是我們的意圖。（We do not think that renaming it will resolve the problem, It’s never our intention.）」又指「簡樸房」指簡單及樸實，恰當反映計劃精萃，比劏房一名清晰，也撇除劏房的負面意義。



2024年施政報告房屋政策記者會10月17日舉行，財政司副司長黃偉綸（右二）、房屋局局長何永賢（左二）、房屋局常任秘書長羅淑佩（右一）及房屋局副秘書長（特別職務）王明慧（左一）出席。（梁鵬威攝）

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政府今午舉行記者會講解施政報告措施，包括解決劏房問題的方案，當局擬訂出標準，並設登記制，劏房須經專業人士確認，再申請認證，方可合法經營。

就「簡樸房」一名，坊間不少討論著眼於「改名是否等同解決劏房問題」，財政司副司長黃偉綸今日出席記者會也有就相關命名作解釋。

他稱「簡樸房」指簡單及樸實，恰當反映計劃精萃，不用「劏房」稱呼是因將來分間單位有合標準及不合標準，只用「劏房」這名字不清楚，反而「簡樸房」十分清晰，只要合標準即是簡樸房，「名呢從來唔係一種百分百對與錯……劏房負面意義太重，對住劏房朋友未必最理想，簡樸房就踏實講咗我地諗法出嚟。」

財政司副司長黃偉綸（右）10月17日指，簡樸房面積沒有上限，並稱有分間單位超過10至20平方米。（梁鵬威攝）

兩度表明不認為改名可解決劏房問題

被問到當局怎樣看坊間的討論，黃偉綸回應指，當局相信一個合適名字很重要，兩度表明不認為改名可以解決劏房問題，「我們不覺得改名可以解決問題，這永不是我們的意圖。（We do not think that renaming it will resolve the problem, It’s never our intention.）」

「如果人們覺得我們相信標籤可解決問題，這不是我們的意圖。（If people think that we believe the label can solve the problem, that’s not our intention.）」

財政司副司長黃偉綸10月17日表示，全港約11萬劏房戶涉22萬名居民，政府處理劣質劏房時不能操之過急，須穩慎有序推展工作。（資料圖片）

對於劏房須改動才達標會否令租金提升，黃偉綸認為影響劏房租金最關鍵非一次性支出，而是供與求。他也提到，據當局調查所得，七成現有劏房經少許改動可符合標準，相信不會令劏房供應急速減少。

他又稱，過去市民將單位分間是因回報高些，相信透過政府給予機會，便能做得到，因此要有寬限期。

被問到如何確保所有劏房均會登記，如果劏房經營者非業主，是否仍要負刑責，黃偉綸回應指，當成為香港法例，不知法律並非辨護理由，「盼望大家都守法。」當局未來會繼續宣傳。

就未來執法，房屋局局長何永賢指，屆時要考慮一盤子，包括大廈情況、是否有大量劏房、要搬遷的情況等。

▼10月17日 施政報告2024房屋政策記者會▼

