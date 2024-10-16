施政報告．簡樸房｜劏房單位遜最低標準　住戶憂心：我都唔知點算

政府在施政報告提出，以立法方式制訂住宅樓宇分間單位的出租制度，並將合標單位命名為「簡樸房」，其最低標準訂為不少於8平方米（86平方呎），而且必須有窗、以及獨立廁所。



居於旺角一個約70平方呎劏房單位的阿晚，料單位將會被取締，她感到徬徨不已。她又說，8平方米的面積空間對單身人士來說尚算足夠，但坦言「銀包唔夠」，「60至70呎（劏房）已經三千幾元，出面起碼四千幾，一個單身邊可能租得起？」



關注基層住屋聯席成員區綺穎則表示，今次訂立的標準無觸及消防安全和樓宇結構安全，而且政府暫未交代詳情和推行的時間表，不少居民擔心業主會大幅加租、甚至要求住户離開。她希望政府盡快交代寬限期、以及劏房登記制度會如何實行等。



「阿晚」居於旺角一個約70呎的劏房單位，料單位將會被取締，她感到徬徨不已。（梁鵬威攝）

住70呎劏房將被取締 排8年公屋都未有消息

政府在新一期施政報告，提出以立法方式制訂住宅樓宇分間單位的出租制度，並將合標單位命名為「簡樸房」。「簡樸房」最低標準訂為不少於8平方米，而且必須有窗、以及獨立廁所。

「阿晚」居於旺角一個約70平方呎的劏房單位，由於面積不符合「簡樸房」的最低標準，料單位將會被取締，她感到徬徨不已，「我都唔知點算，希望政府快啲派到公屋畀我哋囉，我都排咗8年幾9年，都未有消息！」

打工月入一萬 床鋪與廁所相鄰 指租金3800已算平

她住在該唐樓約7年，原本住在另一個單位，但3年前受毗鄰單位火警影響，加上業主租約未滿便提出加租，於是搬到另一劏房。被問到大廈有消防安全隱患，為何仍租住同一幢大廈？她說：「出面咁貴，點搬？走嚟走去都係呢到平啲，出面起碼都四千幾蚊，加加埋埋都五千幾，我返一份工得一萬元鬆啲，一半撘車食飯，仲未計睇醫生。」

在她的居所裏，床鋪與廁所相鄰，租金連同水電費已是3,800元。雖然單位設窗口，但因面向天井，她坦言平日不敢開窗，因多次有老鼠溜進屋內，咬爛傢俬。她又指，廁所不時沒水沖廁，而且「坑渠臭到不得了」。

雖然「阿晚」的單位設窗口，但因面向天井，她坦言平日不敢開窗，因多次有老鼠溜進屋內，咬爛傢俬。（梁鵬威攝）

劏房戶憂租金上升 冀獲妥善安置

對於政府提出「簡樸房」至少要有8平方米，她認為，面積空間對單身人士來說尚算足夠，但坦言「銀包唔夠」，「60至70呎（劏房）已經三千幾元，出面起碼四千幾，一個單身邊可能租得起？」她亦擔心取締部份劏房後，租金會上升。

她表示不要求原居安置，「總之有公屋，夠快就得！」不過，她同時擔心部份簡約公屋或過渡性房屋的位址偏遠，交通不便，影響上班。她又指，希望政府盡快安置受影響的住戶，「等我哋唔使咁淒涼，個個去到50幾60歲，都未有公屋住，排咗十幾年，捱得就捱，唔捱得就瓜老襯！」

雖然「阿晚」的單位設窗口，但因面向天井，她坦言平日不敢開窗，因多次有老鼠溜進屋內，咬爛傢俬。（梁鵬威攝）

關注基層住屋聯席：標準無觸及消防和樓宇結構安全

關注基層住屋聯席成員區綺穎表示，得悉很多劏房住戶對新措施不太滿意。她解釋，今次訂立的標準無觸及消防和樓宇結構安全，憂慮未能解決劏房火災等問題。

她又指，由於政府暫未交代詳情和推行的時間表，不少居民擔心業主會大幅加租、甚至要求住户離開，她希望政府盡快交代寬限期、以及劏房登記制度會如何實行等。

關注基層住屋聯席成員區綺穎表示，今次訂立的標準無觸及消防和樓宇結構安全，憂慮未能解決劏房火災等問題。（梁鵬威攝）

她亦引述街坊說法，稱如單靠業主主動登記或申報劏房資料，擔心可能會出現黑市劏房。她以劏房租務管制條例為例，指現時只有約200名業主被檢控，成效一般。

對於「簡樸房」的最低標準訂為不少於8平方米，她指部份劏房住戶對政策感不滿，認為該面積只能容納單人住户，但對雙人住户則較擠迫；又預計措施會影響三分一劏房住戶。

關注組強調「先安置、後取締」 建議用閒置公屋單位作中轉屋

安置方面，她憶述部分街坊今早得悉其劏房或會被取締，卻未有任何安置方案後，皆感徬徨和擔憂。她指大多數街坊、尤其有小朋友的家庭均希望原區安置；即使入住簡約公屋或過渡性房屋，部份街坊仍擔心須在居住期限後再度搬屋。

區綺穎期望，政府能做到「先安置、後取締」，考慮運用閒置公屋單位作中轉屋，並向不符合公屋資格的劏房戶提供津貼。

料逾4.8萬個劏房戶受影響

根據政府2020年劏房租務管制研究小組報告，有約22.6萬人、居於11萬個劏房單位，當中約21.3%、即4.8萬人居於面積少於7平方米以下的劏房。

廁所方面，雖然99.3%劏房設廁所，但約18.1%、即1.9萬個單位為共用。此外，雖然約95.9%劏房設窗口，但約1.7%、即1.8萬個劏房戶無法打開窗。