施政報告｜居屋綠表剩額多仍加額為托市？李家超：唔好有陰謀論

施政報告提出增加居屋綠表比例，不過綠表往往申請配額用不完，被問到有關做法是否想推動白表人士買私樓從而「托市」，行政長官李家超直言「唔好有陰謀論」，解釋若綠表名額未用盡，都會撥回予白表申請者，政府的角色就是調較不同時期的綠白表需求差異。



對於現時置業負擔比率高，仍然有供不起樓的情況，樓市是否健康，李家超說「永遠都有一些人在這方面是要努力的」，政府因地制宜、因時制宜推出政策幫助市民，有信心公營房屋頭輕尾重的情況三年後會改善。



李家超接受無綫電視節目《講清講楚》訪問。(無綫電視)

居屋綠表剩額多仍加額為托市？李家超：唔好有陰謀論

施政報告提出將居屋綠白表比例由現時4比6調整至5比5，但往往綠表的申請配額最多剩下約10%左右，對於有指做法是為了推動白表人士買私樓，從而「托市」，李家超接受無綫電視節目《講清講楚》訪問時說住戶不揀樓有個人理由，政府要靈活彈性分配，不要浪費資源。

不要有陰謀論吧，即使綠表（申請人）無揀樓，我們都可將綠表的（配額）全部撥予白表，給予多些綠表的好處是甚麼？除了我幫助他擁有單位之外，他也會讓出公屋。 行政長官李家超

外界認為調整綠白表後，白表競爭更激烈，即使將增加屢次向隅者購買資助出售單位的機會，提供多一個抽籤號碼，也分分鐘抵銷作用，李家超認為部分時期綠白表需求也有差異，亦很正常，而政府的角色就是調校差異，

《施政報告》提出，房委會下期起的居屋計劃，40歳以下白表家庭及一人申請者，可以多獲一個抽籤號碼。（資料圖片／蘇煒然攝）

李家超說政府最重要的角色是分配資源，聽到社會有強烈調整比例的訴求，形容此舉除了協助公屋住戶上居屋外，住戶又會把公屋讓出來，公屋便能夠增多，故有兩個住戶會受惠。

置業負擔比率仍高 李家超：永遠有一些人要努力

對於施政報告出爐後，有樓盤加價一成，李家超說政府的政策是讓私樓健康平穩發展，目前來說看不到不正常或者出現嚴重炒賣，若有需要會再去管控，現時措施切合到市場健康發展的需要。

10月16日，李家超出席《施政報告》記者會。（盧翊銘攝）

對於樓價水平健康與否，李家超說在乎有沒有一些不應該出現的情況，例如炒賣，其中一件健康的標準是資訊透明，發放包括有多少房屋供應，讓市民計到數，強調政策旨在協助市民上樓。

我也很想幫市民買樓，因為我看到市民大致上都很希望擁有自己房屋做安樂窩，所以我這次的政策都是幫他們的。 行政長官李家超

對於現時置業負擔比率高，仍有供不起樓的情況，樓市是否屬於健康水平，他說永遠都有一些人在這方面是要努力，政府因地制宜、因時制宜推出一系列政策幫助市民，他有信心公營房屋頭輕尾重的情況，三年後會改善。

施政報告將居屋綠白表比例由現時4比6調整至5比5。（資料圖片/黃浩謙攝）