凱樂苑兩房綠表價675萬沽 呎價1.4萬等同私樓 業主逆市大賺3球
撰文：李明珠
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樓市回落，居屋抗跌力略勝一籌，部分優質單位出現逆市反升。長沙灣居屋王凱樂苑一伙兩房單位最新以未補地價675萬元沽出，呎價14,151元，與私樓價錢相若，成交更屋苑創全年最高呎價紀錄。原業主一手買入大賺313萬離場，升值近9成。
市場消息指，該單位為凱樂苑A座高層18室，實用面積477平方呎，屬兩房間隔。原業主叫價788萬元放盤，最終獲新買家議價以675萬元易手，折合呎價14,151元，創屋苑全年呎價新高。
↓↓凱樂苑A座高層18室↓↓
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高近期同類戶2成出售、一手買入升值9成
代理指，由於單位位處高層，可遠眺中環維港海景，所以造價比較理想。資料顯示，位處下幾層的同類單位曾於上月以561萬元沽出，呎價11,761元。即是次單位成交價較同類高出逾2成。
原業主於2019年以362.2萬元一手購入單位，持貨8年帳面獲利312.8萬元，期內升值86%。
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