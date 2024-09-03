綠表客450萬買火炭新居屋兩房　呎價1.1萬創新高　4年升值6成

撰文：李明珠
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樓價下跌，不少私人屋苑更出現蝕讓潮，但近年落成的居屋卻有價有市，不乏大幅升值個案。火炭入伙約4年的居屋旭禾苑，一伙兩房單位最新以未補地價450萬元沽出，呎價11,450元，創屋苑未補地價新高紀錄。原業主於4年前一手買入帳面獲利174萬元，升值逾6成。

萬方地產區域經理葉搏麟表示，該單位為旭禾苑高層10室，實用面積393平方呎，兩房間隔，座向西北，望開揚市景及山景。原業主於去年叫價480萬元未補地價放盤，放盤約11個月，直至近日獲新買家洽詢。新買家為綠表家庭客，因鍾情單位有新淨裝修，最終議價以450萬元承接，折合呎價11,450元。

↓↓旭禾苑高層10室裝修模擬圖↓↓

呎價創新高、持貨4年大賺逾6成

代理指，是次單位成交呎價創屋苑未補地價新高。而近期同類單位二手成交呎價介乎10,317至10,499之間，可見單位呎價較近期同類高出約1成。

原業主於2020年8月以276萬元一手買入單位，持貨4年轉售，帳面獲利174萬元，升值約63%。

火炭旭禾苑。
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