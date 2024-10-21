施政報告2024｜未見中央表態收貨？政協常委姚志勝看出兩點端倪

新一份施政報告如何落實改革成為焦點，全國政協常委姚志勝今天（21日）撰文說報告以改革為主旋律，清楚回答「為何改、如何改、改什麼、誰來改」的問題，全面回應中央殷切希望，形容是一份落實三中全會改革要求的「完整答卷」。對於中央未有就施政報告表態支持，姚志勝說港澳辦發布的「港澳平」文章已給予很高評價，中央非常尊重特區高度自治，一般情况下不會具體評論港府日常施政。



姚志勝（姚志勝提供圖片）

姚志勝在《明報》撰文指，中央把一國兩制行穩致遠擺在治國理政的重要位置，相信一定非常重視支持特區的改革大計；同時也極為尊重特區的高度自治，鼓勵特區政府「主動識變、應變、求變」的開拓精神。

李家超出席三中全會精神宣講會（廖雁雄攝）

未見中央表態收貨？ 「港澳平」文章看端倪

對於施政報告發表後，看不到中央有關機構及領導表態，有人不理解中央是否重視支持，姚志勝認為可從國家主席習近平七一講話、三中全會《決定》及港澳辦發布的「港澳平」文章基本分析，得出結論。

第一，他說施政報告以改革為主軸，對於國家新時代改革開放和香港由治及興都具重要意義，中央一定非常重視，並會在有需要且現實可行的政策層面給予大力支持，習近平在七一講話提及中央處理港澳事務，從來都以戰略和全局考量，以國家和港澳根本利益、長遠利益為出發點和落腳點，今年施政報告重頭戲就是落實三中全會改革要求，中央當然非常重視支持，正因如此，直接反映港澳辦態度的「港澳平」署名文章，對特首李家超施政報告給予很高評價，李也透露中央提供渠道讓他反映意見，中央多部委也認真推進措施，以「攻堅克難」精神解決香港需求。

中央一般不具體評論特區日常施政

第二，他說中央非常尊重特區高度自治，一般情况下不會具體評論特區政府日常施政的政策措施，對保障特區高度自治權，習近平曾用「充分尊重」和「堅定維護」兩個極具分量的詞，相信香港社會可看到中央堅持一國兩制的誠意和決心，更應進一步增強對一國兩制行穩致遠的信心。

為何改、如何改、改什麼、誰來改是必答題

落實三中全會的改革要求，「為何改、如何改、改什麼、誰來改」是李家超的必答題。

對於「為何改」，姚志勝說改革只是手段，目的是「通過改革實現更好發展」，是「以市民為中心，以經濟建設為主軸，以發展改善民生」，這是中央的要求，也是李家超在施政報告確定的目標。

至於「如何改」，夏寶龍提出「把事情一件件做起來」、「抓具體，重實效」；李闡述的改革理念與此呼應，「體系中欠缺但有需要建立的，要建立；有嚴重缺失的，要撥亂反正；有瓶頸、短板或阻礙的，要突破瓶頸、清除障礙；有需要鞏固的，要強化和完善」。

姚志勝再次解讀三中全會《決定》對本港改革的啟示（姚志勝提供圖片）

至於「改什麼」，姚志勝說施政報告緊扣三中全會對港工作要求，重點圍繞鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，因地制宜發展新質生產力，建設國際高端人才集聚高地，明確提出建立國際黃金交易市場、大力推動航運高增值部分的海運服務業發展、建設大宗商品交易圈、建立國際認可金屬倉庫、制訂「河套港深創科園區發展綱領」、開闢政策和制度創新試驗田等。

至於「誰來改」，他說夏寶龍提出兩個主體就是特區政府和社會各界；李不僅強調特區政府擔負主體責任，加強領導和跨政策統籌機制，而且與社會各界「齊改革同發展，惠民生建未來」。

國家主席習近平的七一講話，強調香港的獨特性和優勢。（資料圖片／聯合採訪）

施政報告為何強調習近平「四點希望」？

對於施政報告強調繼續貫徹習近平七一提出「四點希望」的原因，姚志勝分析說，中央最重要的「兩個確立」之一，就是「確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」，新時代的中國發展包括香港特區的一國兩制實踐，都要以習近平思想為指導；習近平關於一國兩制的論述，是思想體系的重要組成部分，故習近平講話具重要意義。