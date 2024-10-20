施政報告｜陳茂波：促大宗商品交易要搶貨品、搶貨主　研稅務誘因

施政報告中提到本港要構建國際黃金交易中心，財政司司長陳茂波表示，黃金是避險的投資工具之一，隨著地緣政治環境日趨複雜，多個地區局勢持續不明朗，預期全球對黃金的需求仍相當龐大。



對於施政報告提出推動建設大宗商品交易生態圈，他說既要「搶貨品」、也要「搶貨主」，吸引大宗商品貿易企業來港設立總部或分部，政府會研究包括稅務等相關配套，加大相關企業落戶香港的誘因。



陳茂波（歐嘉樂攝）

陳茂波今日（20日）在網誌表示，香港的黃金交易市場發展歷史悠久，由於靠近內地和印度這兩個主要的黃金消費市場，地理位置優越，香港在世界黃金進出口量位列前茅。本港的黃金交易量亦持續增加，過去十年金銀業貿易場的九九金成交額穩步上升，複合年增長率超過18%，今年首季較去年同期更增長約20%。

他說面對日漸複雜的地緣政治環境，不少投資人都希望黃金能存儲於不同地區，令市場對國際級的儲存倉庫需求急增，為香港發展黃金市場提供機遇。因應環球市場的發展，香港實金交易有很大的增長空間，業內人士估計現時日均約1億美元的交易量，有潛力倍增。

陳茂波（梁鵬威攝）

陳茂波計劃先在香港增加黃金倉儲設施，並加速擴大貿易、保險、物流等相關配套業務。接著擴充抵押、借用、對沖等相關衍生交易，逐步搭建完整的生態圈。財經事務及庫務局將在年內成立包括業內人士的工作小組，就改善市場交易機制擬定方案。

在黃金倉儲和交易的基建鞏固後，陳茂波認為可進一步探索加大跟內地黃金市場的連接。他說香港在一國兩制的獨特制度優勢下，能連接內地與國際市場，在風險可控的前提下，發展更多適切市場需要的風險管理工具和衍生產品，長遠有助大大增強我國在全球黃金市場的影響力，對提升香港國際金融中心地位具有重要戰略意義。

陳茂波出席關於修訂《〈內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排〉服務貿易協議》的協議二簽署儀式並致辭。(陳茂波網誌提供)

至於推動建設大宗商品交易生態圈，陳茂波說大宗商品的買賣方是貨主，故此既要「搶貨品」、也要「搶貨主」，致力吸引大宗商品貿易企業來港設立總部或區域分部，構建核心的市場和貿易，相信會增加對高增值服務和供應鏈服務的需求，也會吸引更多各類專業服務機構進駐香港，政府會研究包括稅務等相關配套，加大相關企業落戶香港的誘因。