施政報告2024｜新思維促政府保持謙卑、開放　多落區聽民意

特首李家超周三發表新一份《施政報告》，主題為「齊改革同發展、惠民生建未來」。新思維今日表示，政府需要與市民同心，需重建市民對社會歸屬感、對社會參與感和對社會責任感，才能齊心發展，促政府持謙卑、開放的態度，多落區聽民意，以及開放更多示威遊行。



對於《施政報告》無提重啟政改，新思維秘書長陳家偉指，政制改革到雙普選是《基本法》給予的承諾，隨住23條立法完成，政改已成《基本法》唯一未完成的憲制責任，促政府考慮以831方案作為起點。新思維主席狄志遠則指，推動民主有很多層次，希望政府鼓勵公民參與。

狄志遠促官員多落區

狄志遠表示，社會看似穩定，但藍黃陣營仍針鋒相對，呼籲政府推動社會齊心。他指，官員要多同市民溝通，要更廣泛落區，以謙卑態度接觸市民，又建議政府有開放態度，開放更多遊行示威，讓市民表達訴求。

新思維促擴大問責制至公務員系統

新思維副主席黃俊瑯則建議優化問責制度，包括將問責制度涵蓋公務員行政責任，指現時局長無法直接懲治、升遷高級公務員，認為應讓問責官員有足夠權力，當公務員落實政策不到位要負行政責任，局長可以直接懲治。

該黨執委彭意婷表示，社會不能單靠政府及建制，要考慮如何組織及團結其他民間力量，要擴大「同路人」的定義，讓他們有渠道表達意見。