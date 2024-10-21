施政報告2024｜議員倡公務員3日育兒假加碼　楊何蓓茵憂人手不足

《施政報告》提出將明年4月起育有三歲以下子女的公務員有三日育兒假。立法會公務員及資助機構員工事務委員會今日（21日）討論育兒假，有議員質疑三歲以下才適用的門檻保守，冀放寬至更高年齡、更長假期。不過，公務員事務局局長楊何蓓茵擔憂政府人手不足，實施一段時間後再檢視。



楊何蓓茵重申，規定是出於平衡政府部門運作的需要，「不希望調配人手困難」，至於未來會否擴增年齡及假期長度，要看實施情況。（立法會直播截圖）

議員冀育兒假加碼 政府憂人手不足

勞聯立法會議員林振昇詢問當局「3歲以下、3日」規定的理據，能否進一步放寬。楊何蓓茵回應，3歲以下的幼童大多是需要照顧的學齡前兒童；至於3日育兒假安排，則是在計算政府人手後得出。

根據聯合國人口基金會的《2023年世界人口狀況》，香港每名婦女平均生育0.8名子女，低於新加坡的1名，後者則規定育有低於7歲子女者享6日育兒假。工聯會立法會議員郭偉强引述新加坡的例子，質疑現時公務員3日育兒假安排保守，難促生育。

楊何蓓茵重申，規定是出於平衡政府部門運作的需要，「不希望調配人手困難」，至於未來會否放寬年齡限制及假期日數，要視乎實施情況。

10月12日，顏汶羽細仔滿月。（顏汶羽Facebook）

政府辦公大樓設托兒中心？ 楊何蓓茵：費用高

近期喜得麟兒的民建聯立法會議員顏汶羽，建議當局設立育兒假之外，容許有3歲以下子女的公務員享彈性上班福利，又建議在政府辦公大樓設托兒中心。

楊何蓓茵表示理解幼童有特別需要，公務員可善用育兒假彈性下班；對於設立托兒中心，她稱曾有研究，「若讓社會福利署自負盈虧，營運費用很高，去到5位數」，質疑營運模式可能行不通。

不過委員會主席、工聯會立法會議員梁子穎提到機場去年啟用的幼兒園，由機場管理局委託NGO管理，開支較低，建議當局參考。

選委界立法會議員黃國關注能否擴闊公務員赴內地研習範圍，例如海南省，以及國家證監會、國家金融監督總局等中央部位。（資料圖片/廖雁雄攝）

楊何蓓茵：暫未考慮與中央部委交流

會上亦討論公務員到內地交流學習事宜。工聯會選委界立法會議員黃國關注能否擴闊交流範圍，例如海南省，以及國家證監會、國家金融監督總局等中央部委。

楊何蓓茵認為現時公務員主要在大灣區城市交流，因其發展與經濟活動與本港相似，至於會否擴展到其他城市，容後再議。她又指暫未考慮到中央部委交流，因香港是城市，所面對的問題是「城市級」而非「國家級」。