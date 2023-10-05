鼓勵生育措施不足　民建聯倡研流產假　設彈性工作津貼

香港面臨「少子化」困境，民建聯家庭及婦女事務委員會早前就本港女性對生育意願進行調查，並提出25項鼓勵生育建議，包括為父母提供「育嬰假」、以稅務優惠推動企業彈性工作時間安排、增加幼兒托管服務，以及設立「新生嬰兒津貼」等。



民建聯今年4至5月期間，針對本港女性對生育意願進行調查，共訪問了471名18歲以上的女性，結果顯示不考慮或未知是否生育的主要原因包括經濟壓力、管教責任、享受自由生活、教育壓力及住屋、身體狀況等。

另外，調查發現超過八成半受訪女性認為現時政府鼓勵生育的措施不足，希望政府實施更多鼓勵生育政策，例如增加托兒及幼兒照顧服務，推行公司家庭友善政策等。

倡設「育嬰假」、增加托兒服務

民建聯建議港府設立育嬰假，以確保父母有足夠的時間和精力照顧孩子，減輕他們的壓力和負擔，同時讓婦女有足夠時間照顧子女，並減輕她們事業的影響，亦可促進婦女就業。

民建聯亦提到新加坡自2013年起實施「工作與生活和諧津貼」，如企業為員工提供彈性工作安排，則可向政府申請津貼以彌補成本損失。除此之外，民建聯建議政府一次性為新生嬰兒提供1萬元津貼，可以直接減輕家庭的經濟負擔，預計推行有關政策涉及開支約3.3億元。

民建聯部份鼓勵生育政策建議：

提供育嬰假

為僱主提供津貼以提供全薪產假和侍產假

研究設立「流產假」

以稅務優惠推動企業彈性工作時間安排

給予哺乳婦女彈性工作時間

在更多政府大樓或公營機構提供幼兒托管服務

設立緊急暫托服務及24小時服務熱線

新增「聘請外傭開支扣稅」

設立「新生嬰兒津貼」

