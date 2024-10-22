出席秘魯APEC財長會 　陳茂波：香港可連接傳統及新興市場促發展

財政司司長陳茂波在秘魯利馬時間昨日（10月21日）繼續在當地出席亞太區經濟合作組織（APEC）財政部長會議。在有關全球及區域經濟與金融展望環節上，陳茂波談及香港最新經濟情況，表示香港堅定支持以規則為本的自由貿易和多邊主義；作為「超級連繫人」，香港可以發揮連接傳統及新興市場的橋樑作用，推動區內數字經濟和創新科技，以促進整個區域更好的共同發展。



今年財長會議主題為「可持續、數字化、具韌性的亞太經合組織」。在多個討論環節上，陳茂波分別就全球及區域經濟與金融展望、可持續金融、可持續基建、數字金融，以及提升應對氣候變化的韌性等議題發言。

在可持續金融、可持續基建的環節上，陳茂波介紹香港作為國際金融中心所發揮的功能，包括促進資金與綠色項目及基建項目的高效配對，並通過金融創新及與國際機構合作，把多地的基建貸款證券化，以及發行巨災債券等，引導更多國際資金支持發展中國家的項目，助力他們更好發展基建和應對氣候挑戰。他又說香港在推進綠色金融和轉型金融方面的最新工作，包括發表與國際接軌的綠色分類目錄、積極參與國際綠色標準制定。

數字金融發展的討論環節中，他分享香港在發展金融科技、推動普惠金融等方面的經驗，包括如何通過規管沙盒鼓勵金融科技創新和新技術的應用。他指，香港穩健和國際化的金融基建，以至平衡安全和創新的監管制度，均有利於構建蓬勃的金融科技生態圈。

他又出席亞太經合組織商貿諮詢理事會午餐會，就如何槓桿私人市場資本以更好支持可持續基建和應對氣候變化項目、如何營造更有利環境讓中小微企更積極擁抱數字金融等議題分享香港經驗。而在出席會議期間，陳茂波分別與韓國副總理兼企劃財政部長官崔相穆，以及越南財政部副部長武成興會面，就加強合作，以及雙方共同關心的議題交流意見。

陳茂波晚上離開利馬轉往美國紐約訪問，將於今日（紐約時間10月22日）出席由彭博主辦的彭博全球監管論壇並發言。