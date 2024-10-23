啟德郵輪碼頭｜議員諷商舖「5隻手指數晒」 楊潤雄反駁非商場定位

立法會今日（23日）討論發展郵輪旅遊，選委界立法會議員陳月明批評啟德郵輪碼頭與鄰近商場的交通接駁，跟尖沙咀海運碼頭相比仍有很大改善空間，且商舖生意慘淡，直言郵輪碼頭只有出入境功能，商舖「5隻手指都數得晒」 。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，將兩個碼頭對比不公平，因啟德郵輪碼頭定位是基建設施，與尖沙咀碼頭的商業定位不同，「如果做成商場，除非大改動，否則好難做。」



文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，將兩個碼頭對比不公平，因啟德郵輪碼頭定位是基建設施，與尖沙咀碼頭的商業定位不同，「如果做成商場，除非大改動，否則好難做。」（黃浩謙攝）

楊潤雄：啟德郵輪碼頭定位是基建 非商業

楊潤雄指，啟德郵輪碼頭與尖沙咀海運碼頭的功能不同，不可直接比較。他說，尖沙咀海運碼頭只能停泊9萬噸以下的中小型郵輪，郵輪的樓面作商業用途，惟啟德郵輪碼頭是專門停泊大型郵輪，可同時容納兩艘總噸位達22萬噸的大型郵輪。

10月23日，選委界立法會議員陳月明出席立法會大會。（黃浩謙攝）

陳月明：商舖「5隻手指數晒」

陳月明指啟德郵輪碼頭位置優越，惟附屬商業區慘淡，當局應該設法讓碼頭「有人行」，讓市民打卡增人氣，笑言商舖「5隻手指數晒」。楊潤雄重申，啟德郵輪碼頭的定位是基建設施，而非商場，附屬商業設施佔比較小。「如果做成商場，除非大改動，否則好難做。」

10月23日，文化體育及旅遊局局長楊潤雄出席立法會大會。（黃浩謙攝）

楊潤雄：唔可以為利用碼頭影響郵輪旅遊發展

楊潤雄又指，年底會公佈《香港旅遊業發展藍圖2.0》，發展郵輪旅遊業是重要一環，想清楚郵輪旅遊業發展方向很重要，「唔可以為咗利用碼頭，影響郵輪旅遊業發展」。

10月23日，民建聯立法會議員梁熙出席立法會大會。（黃浩謙攝）

研啟德郵輪碼頭發展低空經濟

民建聯立法會議員梁熙關注有否考慮在啟德郵輪碼頭增設直升機服務。楊潤雄重申碼頭定位是基礎設施，碼頭天台都是公園、商業面積較少，不過正研究公園的承托力等指標，考慮能否設停機坪發展低空經濟。