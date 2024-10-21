啟德體育園｜10.27首試營運　1000人入場　會持續測試至5萬人參與

啟德體育園將於本月27日（下星期日）試營運，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（21日）到園視察工程最新進度。他提到，啟德體育園會於10月下旬至明年第一季，進行不同的試業活動和演練，並先由啟德體育園的外圍開始，逐步到園區內設施測試，參與人數會由最初1,000人，逐步提升至約五萬人，預計正式開幕前，會有合共約15萬至20萬人參與。



啟德體育園將於本月27日試營運，文化體育及旅遊局局長楊潤雄（中）今日（21日）到園內視察工程最新進度。（政府新聞處圖片）

公眾運動場周日率先辦本地足球賽事

啟德體育園造價達319億元，屬全運會重要場館之一，工程由2019年4月展開，原定在2023年下半年峻工，惟部份工程受疫情影響，三個主要場館，僅公眾運動場能如期落成；分別可容納一萬人及五萬人的室內體育館及主場館，延至今年年中及年底完成。整個園區預計明年初啟用。

在啟用之前，啟德體育園在下周日（27日)將進行首次試業活動，其公眾運動場舉行一場本地足球賽事，屆時將有1,000名持票觀眾入場觀賽。由於公眾運動場鄰近港鐵宋皇臺站，政府預計大部分觀眾將乘搭港鐵前往場地。當局指，港鐵早前已就港鐵宋皇臺站和啟德站的運作安排作準備。

啟德體育園在本月27日將進行首次試業活動，文化體育及旅遊局局長楊潤雄（左二）今日入園了解展，包括草皮質素。（政府新聞處圖片）

將推行試業活動和演練 預計15至20萬人參與

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日也有到園視察工程最新進度，並稱已要求啟德體育園有限公司確保試業活動安排暢順，做好有關行人設施和環境的改善工作。他又指，政府和啟德體育園有限公司將會進行多次試業活動和演練。

啟德體育園將會於10月下旬至明年第一季，進行不同的試業活動和演練，相關時間表須配合啟德體育園相關場館內設施的工程進度和營運商的準備情況。

政府指，試業活動和演練，會由啟德體育園的外圍開始，逐步到園區內設施測試，參與人數也會由最初1,000人，逐步提升至約五萬人，預計正式開幕前，會有合共約15萬至20萬人參與。

啟德體育園將於本月27日試業，文化體育及旅遊局局長楊潤雄（右二）今日（21日）到園視察工程最新進度。（政府新聞處圖片）