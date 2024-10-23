啟德青年驛站料年底招標 不傾向分拆標書 單一營辦商須自負盈虧
撰文：吳綽詩
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施政報告2024提及會將啟德方艙改建為「青年驛站」，並於年底公開招標。民政及青年事務局長麥美娟今早（23日）在電台節目表示，不會分拆數個部份招標，傾向由一個營辦商承擔，但接納有共同合作單位，而中標的營辦商要自負盈虧。
麥美娟表示，「青年驛站」會由一個營辦商承擔，不希望預先分拆土地用途，「已經不大，還要分一份份」，因此會由承辦商建議整個項目的設計，並自負盈虧，但接納有共同合作單位，租金及營運模式都由承辦商建議。她希望項目「一得就做」，而非等所有設施建好，明年將逐步開放。
她提及「青年驛站」構思，是希望讓不同地方的人來港認識香港青年時，有住宿和交流空間，以及提供空間讓青年辦活動、做文創、玩音樂等。
另外，就2022年施政報告的「青年宿舍計劃」，目標是5年內提供3,000個宿位，她表示連同已批出第5個酒店和旅館轉作青年宿舍的項目，一共會有1,300個宿位。她強調，青年宿舍並非只為讓青年儲錢置業，而是讓他們培養才能以助日後發展，例如要求參加義工服務，接觸社會各界，為人生不同階段裝備。
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