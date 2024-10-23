回應立會選舉投票率低礙認受性　曾國衞：無硬指標但注重市民參與

立法會換屆選舉明年舉行，今日（23日）立法會口頭質詢討論提升選舉氣氛。新思維立法會議員狄志遠表示，2021年立法會選舉投票率偏低，擔心影響認受性，問及政府會否掌握成因，是否因為直選成分降低，如何令下次投票率有所提升。



政制及內地事務局局長曾國衞指，不認同投票率偏高或偏低，強調投票率沒有硬指標。不過他表示並不等於政府不注重市民參與，會讓市民明白2021年修改選舉制度的好處，讓市民明白投票所選出的愛國愛港人士，可幫助香港發展及改善民生。



狄志遠則表示，上次立法會選舉投票率偏低，擔心影響認受性，問及政府會否掌握成因，是否因為直選成分降低，如何令下次投票率有所提升。(黃浩謙攝)

曾國衞預告更多創新辦法宣傳選舉

口頭質詢由工聯會立法會議員吳秋北提出口頭質詢，他促請政府做好選舉宣傳，呼籲更多選民積極參與投票，以及化解潛在保安風險。

曾國衞表示，將會有更多創新、多元及「接地氣」的方式宣傳選舉，惟具體想法會盡快諮詢意見。

曾國衞表示，將會有更多創新辦法宣傳，具體想法會盡快諮詢意見。(黃浩謙攝)

吳秋北點名Intel有漏洞 曾國衞：會確保安全

吳秋北引述中國網絡空間安全協會文章，指美國的英特爾（Intel）中央處理器有很多漏洞，甚至系統有「後門」，問及政府在選舉系統會否使用Intel產品。

曾國衞回應指，負責選舉的部門及承建商會確保網絡安全，內部都有專家委員會審視系統改動。

梁美芬指出，上次區議會投票時出現系統故障，導致很多市民並無投票及離去，指關鍵時候系統失靈，應另設後備系統。曾國衞表示，都有檢視情況及提出很多建議，將來選舉會後後備系統安排。(黃浩謙攝)

將來選舉會有後備系統安排

經民聯立法會議員梁美芬再次重提去年區議會選舉系統故障，導致很多市民無投票，指關鍵時候系統失靈，應另設後備系統。

曾國衞表示，都有檢視情況及提出很多建議，將來選舉會有後備系統安排。

陳勇問及，立法會換屆選舉會否在下年11月舉行。(黃浩謙攝)

沒答立法會換屆選舉日期

民建聯立法會議員陳勇關注立法會換屆選舉會否在明年11月舉行。曾國衞表示具體時間要與選管會商討，只稱「必然有更優化的安排」。