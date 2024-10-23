近2.9萬外勞獲批侍應生最多　孫玉菡稱兩年期屆滿前檢討

放寬26項工種輸入勞工「補充勞工優化計劃」去年9月推行。勞工及福利局局長孫玉菡表示，截至今年9月底，計劃接獲7,448宗申請，涉及申請輸入66,230名勞工，同期獲批的申請為3,886宗，涉及28,818個輸入勞工配額。在獲批的外勞中，以侍應生佔最多，有5,231人，其次為初級廚師和售貨員，分別有2,867及2,294人。



孫玉菡回覆勞聯立法會議員周小松書面質詢時說，勞工處同期拒絕34宗輸入申請，主要原因是有關申請未能完全符合優化計劃的規定，如輸入人數與本地僱員人數的比例，此外，當局又接獲62宗投訴，主要涉及工資及工作時間安排等。他表示，勞工處一直密切監察優化計劃的實施情況，在實施優化措施兩年期屆滿前檢討優化計劃，並會繼續留意各行業申請輸入勞工的情況。

他強調，為保障本地工人優先就業，計劃的申請僱主必須進行四星期本地招聘，優先聘請合適的本地工人填補空缺，勞工處為有關空缺進行就業選配，轉介本地求職人士予僱主面試，並將空缺資料廣泛發布給勞工顧問委員會委員、相關職工會及培訓機構，以便他們轉介合適的本地求職人士應徵。他說勞工處會繼續留意各行業申請輸入勞工的情況，在保障本地勞工優先就業的前提下，同時容許僱主輸入勞工，紓緩人力不足的問題，促進香港的經濟發展，政府亦會加強培訓及招聘服務，支援本地工人優先就業。