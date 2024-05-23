指補充勞工計劃未充分諮詢　勞顧會前勞方代表求覆核被拒

政府去年宣布就建造業及運輸業推出特別計劃輸入外勞，並公布將優化現有補充勞工計劃並改名為「補充勞工優化計劃」。勞顧會的前勞方代表李國強申請司法覆核，指政府推出計劃前，未有諮詢勞顧會，要求法庭頒令暫停計劃。法官高浩文今(23日)頒判辭，指勞顧會不是法定的組織，政府沒有法定責任就是次計劃諮詢勞顧會，因此拒向李批出司法覆核的許可。



申請人為李國強，於2019至2020年為勞顧會的勞方代表，答辯人分別為行政長官、勞工及福利局、運輸及物流局和發展局。申請人質疑，政府推出「補充勞工優化計劃」前，未有諮詢勞顧會。

非法定組織政府無責任諮詢

法官在判辭指，勞顧會非法定的組織，政府沒有法定責任就是次計劃，諮詢勞顧會，申請人的理據是建基於一個錯誤的假設。法官亦指，勞顧會在「補充勞工優化計劃」的角色，沒有改變。

公約沒要求每事項均須諮詢勞資雙方

此外，申請人指根據《國際勞工公約》，政府有責任諮詢勞顧會。法官則認為，根據該公約，政府沒有責任就是次計劃，諮詢勞顧會，同時又認為，公約沒有要求政府就每項勞工事務，諮詢勞資雙方。而政府是次推出計劃前，已廣泛諮詢持份者的意見，包括工會、業界代表，認為申請人的理據沒有勝算，拒批出司法覆許許可。

案件編號：HCAL 1403/2023