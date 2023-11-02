入境處澄清流傳停止接受「補充勞工計劃」申請屬虛構　予嚴厲譴責

香港缺人，港府透過「補充勞工計劃」紓緩不同行業人手短缺問題，今年6月優化「補充勞工計劃」涵蓋範圍及運作並易名為「補充勞工優化計劃」。不過，近日流傳一封訛稱入境處發出的信函，指港府本月起停止接受「補充勞工計劃」申請，入境處今日（2日）澄清絕無其事，有關消息全屬虛構，對於有人利用虛假文件蓄意發布錯誤失實的資訊，入境處予以嚴厲譴責，並且必定嚴肅跟進。



截至去年底，入境處積壓10,922宗免遣返聲請。（資料圖片）

入境處今日表示，留意到近日社會上流傳一封訛稱由入境處發出的信函，指政府會於本年十一月起停止接受「補充勞工計劃」的申請。入境處澄清絕無其事，有關消息全屬虛構。

必定嚴肅跟進有人利用虛假文件蓄意發布錯誤失實資訊

入境處發言人強調，該處從沒有向任何人士或機構發出該信，市民切勿被虛假消息誤導。對於有人利用虛假文件蓄意發布錯誤失實的資訊，入境處予以嚴厲譴責，並且必定嚴肅跟進。

入境處指，「補充勞工計劃」已易名為「補充勞工優化計劃」，本年九月四日起接受申請，而先前根據「補充勞工計劃」獲批的原則性批准，在有關「原則性批准通知書」上所指明的限期內仍然有效，可繼續用以根據優化計劃申請來港就業。