輸入外勞｜補充勞工優化計劃一個月收546宗申請　涉5961名勞工

勞工處「補充勞工優化計劃」由9月4日開始接受申請，截至昨（4日）勞工處共收到546宗申請，涉及申請輸入5,961名勞工，其中侍應生最多，佔申請人數五分一，另申請輪入近千名廚師。



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「補充勞工優化計劃」由9月4日開始接受申請，截至10月4日，收到546宗申請，涉及申請輸入5,961名勞工。申請來自飲食、零售和保安服務等行業，侍應生申請佔1,305夠，廚師佔969名，保安員佔672名，售貨員佔574名等。

勞工處表示，處理「補充勞工優化計劃」的申請時，除審視申請職位的名稱外，還會考慮個別職位的實際情況，包括僱主的業務性質、申請職位的職務範圍等因素，並諮詢相關持分者，如相關決策局、部門、培訓機構、專業團體等，從而確定申請職位的職位類別。

現時，每宗申請經甄別後，勞工處的勞工督察會與申請僱主聯絡，安排巡查僱主的辦公地點和擬輸入勞工的工作地點，核實有關資料。勞工處會改以審視文件代替勞工督察的巡查，並按情況向僱主進行電話或書面核實。此外，勞工處在「補充勞工優化計劃」下經甄別的申請職位空缺展開四星期本地招聘時，會把空缺詳情發送給勞顧會委員及相關職工會，以便他們在本地招聘期間，轉介合適的本地求職者應徵有關職位。