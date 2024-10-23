法治指數香港維持23位　對政府權力的制約、基本權利齊跌至62位

「世界正義工程」公布的《2024年法治指數》，香港整體排名在23位不變，連續3年下降之後終於止跌。然而香港在「對政府權力的制約」一項進一步跌至62位，是2020年第31位之後連續第4年下跌。



《2024年法治指數》之中，香港「對政府權力的制約」連跌4年至62位。（資料圖片）

對政府權力的制約連續4年下跌

最新一期的《2024年法治指數》之中，香港得到0.72分，較去年微跌0.01分，排名則維持在23位，在東亞太平洋15個地區之中排第6位。八大細項之中以「對政府權力的制約」、和「基本權利」排名最低，同樣排名62位，同樣處於近年新低。

「秩序和安全」雖然從第6位之下跌至第9位，但已經是排名最高的細項。「廉潔」排第10位，「監管執法」排第16位，「民事司法」排第19位，「刑事司法」排第21位，「開放政府」排第26位。

《2024年法治指數》之中，香港「民事司法」排第19位，「刑事司法」排第21位。（資料圖片）

報告指，過去7年包括香港在內的77%地區，「對政府權力的制約」得分都在下跌，顯示各地立法機構、司法機構和包括媒體在內的公民社會，在制衡行政權力方面正失去優勢。

特區政府發言人表示，在「監管執法」及「民事司法」範疇，香港的全球排名均上升一位。而在「開放政府」範疇，香港繼續保持去年的得分及全球排名，清晰說明在「一國兩制」下，香港擁有完善的監管執法機制及民事司法制度，且水平持續提升，有利於法治建設及營商環境，鞏固提升香港在「十四五」規劃下「八大中心」的定位。

香港在「廉潔」排第10位，政府發言人指反映香港繼續是全球最廉潔的地區之一。

▼《2024年法治指數》香港各項得分及排名▼



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政府：細項評分下調未能全面反映法治制度優勢

至於「對政府權力的制約」、「基本權利」、「秩序和安全」及「刑事司法」得分及排名均下跌，發言人為反映香港貫徹落實「一國兩制」的方針成功，《香港國安法》、《維護國家安全條例》及維護國安法律保持長期繁榮穩定，評分下調似乎未能全面反映香港法治的制度優勢。