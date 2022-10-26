香港法治指數跌至22位　特區政府：領先經常無理批評的西方國家

「世界正義工程」早前公布《2022年法治指數》，香港較去年下跌3位，在全球140個國家及地區之中排第22位，是2014年進入統計以來最低，在亞太區排名為第6位，落後於新加坡及韓國。



特區政府發言人稱，香港的排名仍維持高位，「領先於經常無理批評香港法治和人權狀況的不同西方國家」。



香港法治指數下跌3位，至第22位。（資料圖片）

香港在「秩序和安全」範疇排名全球第6位，發言人表示證明《香港國安法》對維護香港秩序和安全上起着重要角色，不單撥亂反正，法治得以鞏固，更加得到國際社會認同。而香港在「廉潔」範疇排第9位，亦證明香港肅貪倡廉工作的成效和香港的廉潔文化。

部份評分跌至新低 政府：或未全面了解

香港在部份項目跌至紀錄新低，如行政機關受到法院約束權力一項，跌至第38位。行政機關受到立法機構約束權力一項，則跌至65位。

特區政府發言人稱，對於指數就香港某些領域的評分有輕微調整，政府認為可能是由於未全面準確了解香港實況，會做更多解說工作，以增強外界對香港制度的正確認識。

世界正義工程高級顧問Ted Piccone指，香港是亞太區唯一在五年內評分下跌多於2%的地區，又認為和平示威者被控違反國安法，影響基本自由評分，亦認為國安法實施可能導致香港評分繼續下跌。

特區政府發言人表示，極不認同有關人士就香港評分的意見，又稱假如報道屬實，「這反映有關人士未完全了解香港的實況。」發言人指，特區政府一直堅定維護市民受到《基本法》和《香港人權法案》的各種權利和自由的保障。香港特區法院一直依法獨立行使審判權。自《香港國安法》實施以來，香港各方面都變得更安全、更有保障和更穩定。