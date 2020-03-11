美國「世界正義工程」法治指數　港維持16位　港府：再次肯定地位

美國機構「世界正義工程」（World Justice Project）發表《2020年法治指數》，香港維持全球第16位，評分亦以0.76分不變，排名、得分高過韓國，但低過日本，處於東亞及太平洋地區的第5位。 香港政府發稿指，「世界正義工程」再次肯定香港法治指數地位。

丹麥得第1位 中國跌4位至88位

「世界正義工程」每年都會發表法治指數，今年仍是由丹麥得第1位，而中國則下跌4位至第88位，排名低過69位的印度，以及第85位的越南，但高過第91位的菲律賓。

港廉潔全球第8位 制約政府僅31位

香港最引以為傲的廉潔工作，排名在全球第8位，而香港在「制約政府權力」排第31位，不及第29位的新加坡。在開放政府一項，香港排第15位，但尊重基礎人權方面，香港僅排第38位。

秩序與安全僅輸新加坡 刑事司法排第14位

香港在秩序與安全方面十分優秀，排全球第2位，僅低於奪冠的新加坡，而兩地得分同為0.93分。至於法律的監管與執行，香港亦排第12位。

香港民事司法在全球排第11位，刑事司法亦排第14位。

香港民事司法在全球排第11位，刑事司法亦排第14位。（資料圖片）

政府：法治基礎完好無損

香港政府發稿回應排名時表示，報告再次肯定香港法治指數地位。港府表示，香港在結合執法、預防貪污和公眾教育的反貪污策略上的努力，如沒有堅決恪守法治，以及嚴謹的制衡機制包括司法獨立的配合，便會徒勞無功。

港府認為，社會上的情緒可能影響公眾和部分國際社會對香港法治的看法。但政府重申，香港穩固的法治基礎仍然完好無損，基本權利亦受到《基本法》的妥善保障；過去數月的動盪並未影響香港的核心競爭力，法治基礎仍然穩固。

新一份《財政預算案》透露，律政司將會推出「願景2030 — 聚焦法治」10年計劃。政府表示，這是配合聯合國2030年可持續發展議程下的可持續發展目標，特別是當中着眼於促進法治，確保所有人都有平等訴諸司法機會的「目標16」。

港府稱，「願景2030 — 聚焦法治」計劃不僅希望令香港的法治更優化、更鞏固，並會將法治推廣到區內外，從而促進國際法治發展，維護香港繁榮穩定及持續發展。

港府說，法治是香港社會的核心價值，政府會繼續堅定地維護法治，並對「世界正義工程」清晰地再次肯定香港對核心價值的堅持表示認同。