施政報告｜指定公務員享三日育兒假　楊何蓓茵：審慎考慮擴大範圍

為配合政府鼓勵生育的政策，《施政報告》提出為育有三歲以下子女公務員增設3日育兒假，公務員事務局局長楊何蓓茵今日（24日）說育兒假以小朋友數目計算，沒有上限，她強調措施是新嘗試，希望讓員工能更好照顧小朋友，也希望社會對育兒的父母友善點，措施已平衡部門運作需要。



對於延伸至有18歲以下子女的公務員，或會否逐步調整合資格子女歲數的可能，楊何說，始終要平衡提供家庭友善措施和工作上的運作需要，暫時傾向審慎，加上公務員假期比較多，要視乎推行後的效果再考慮。



楊何蓓茵重申，規定是出於平衡政府部門運作的需要，「不希望調配人手困難」，至於未來會否擴增年齡及假期長度，要看實施情況。（立法會直播截圖）

她今日（24日)在電台節目中表示，小朋友越小越需要父母照顧，三歲以下小朋友因未接受學前教育，多些時間在家，需要的照顧更多。推出相關措施已平衡工作需要、部門運作需要，和同事作為父母的需要。局方資料估計大約有一萬二千名公務員受惠，她承認，三天假期不多，相信對運作不會造成很大的困難。

10月12日，顏汶羽細仔滿月。（顏汶羽Facebook）

對於把措施擴大至有18歲以下子女的公務員，她指需要平衡提供家庭友善措施和工作上的運作需要，暫時傾向審慎，加上公務員本身假期較多，要視乎效果再考慮。至於對鼓勵生育的成效，她認為鼓勵生育措施要看整體，總而言之是希望社會對育兒的父母友善點。她形容，措施反應很好，工會或同事都非常歡迎。

政府措施年復年做 有助解決空缺情況

截至今年6月底，公務員編制空缺約10%，空缺率高踞不下，楊何蓓茵解釋指，過去幾年是退休高峰期，畢業生又有更多選擇，當局正採取不同措施「搶人才」，但要時間看到成效，包括大學三年級學生可報考公務員，獲聘者一年後到班，相信年復年後，會對解決空缺情況有幫助。