梁振英新觀點﹖ 「房屋供應非愈多愈好　矯枉過正後果嚴重」

全國政協副主席梁振英在特首任內一直主張大力增加土地和房屋供應。他今日（24日）在社交平台以「慎防供過求」為題再次評論香港土房屋問題，提出新的想法，認為目前土地及房屋供應確實短缺，但未來供應並非愈多愈好，「矯枉過正的後果會很嚴重」。梁振英又質疑，供應增加、樓價下跌，對解決住屋問題是好事，但衍生的負資產問題、金融問題和政府財政問題可以如何應對﹖



梁振英認為目前香港土地和房屋供應確實短缺，但除非免費增送，否則需求不會無窮無盡。政府要科學和專業地拿揑好未來的需求量，盡量做到供需平衡，不能拍腦袋﹕否則會有嚴重後果。



梁振英（歐嘉樂攝）

劃出不少新開發區 梁振英：需求有這麼多？ 衍生的問題如何應對？

梁振英表示，市場價格是敏感的，稍為供不應求，樓價就上升；稍為供過於求，樓價就下跌。過去兩三年，經濟問題造成需求下跌，同時過去十年的造地計劃開始見效，樓價下跌20%左右，政府又要救市。

近年，香港地圖被劃了不少新開發區，和現有建成區之間被劃了不少鐵路和公路線。梁振英反問：將來的需求有這麼多嗎？他指出，供應大幅增加，樓價大幅下跌，對解決住屋問題誠然是好事，但𧗠生的負資產問題、金融問題和政府財政問題可以如何應對？

古洞北新發展區構想圖。（發展局圖片）

區區要補貼 新界東北或成最後一個「有錢賺」發展區

梁振英指，政府過去開發新區，靠賣地有錢賺，但現時新區發展密度愈來愈低，每呎的地價收入下跌；規劃標準、工程難度、移山填海的造價和收地賠償越來越高，故新界東北可能是香港最後一個政府有錢賺的開發區。

他續稱，「這個新區、那個新區」，每一個都入不敷支、要政府補貼，通往新區的昂貴公路和鐵路線更不用說了，將造成政府財政的重大和結構性改變。

梁振英指政府對新區開發收支要估算。

要對新區開發收支作估算 政府應有發展眼光

梁振英表示，需求不能不估量，供應規劃不能不量化，政府開發新區的財政收支不能不預算。他指，估市可能估錯，但總有個譜，不能不估，要有點眼光，更要有發展眼光，因為當香港地圖上的圈圈成為熟地之時，香港市場和毗鄰內地的市場同城化效應會更加明顯。他舉例指，26年前啟德機場停用，政府的第一份規劃圖竟然規劃了大量的工業用地，嚴重落在大趨勢後面。

董建華政府曾推出「八萬五」建屋計劃，承諾每年供應不少於85,000個住宅單位，包括50,000個公營及35,000個私人住宅單位。（資料圖片／黃寶瑩攝）

梁振英曾指若能續推動「八萬五」 房屋問題不存在

首任特首董建華曾制訂每年興建八萬五千個房屋的目標，而梁振英當年作為行會成員主力政策範疇正是房屋政策。梁振英2018年時曾指，當年他與董建華等都想繼續推行「八萬五」，但在輿論壓力下，尤其是立法會反對派的反對下而無法推動，「如果當年董生八萬五房屋供應規劃，能夠得到社會、包括立法會嘅支持同配合，今日香港房屋問題係不存在。」

梁振英2012年履任特首後，增加房屋供應為其施政「重中之重」，並定下十年建屋標，期間由於樓價仍不斷上升，更多次推出樓市「辣招」。他亦提出郊野公園邊陲地可建公屋緩解市民住屋短缺問題。