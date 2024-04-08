洪水橋厦村新發展區第二期將啟動　涉款約291億　料2030年起入伙

發展局今日（8日）公布，即將向立法會申請撥款，以便今年上半年開展當中的洪水橋／厦村新發展區第二期發展工程。據財委會文件，第二期工程涉款約291億元，政府估計向受影響住戶發放最多2,040萬元現金津貼。



局方稱，新發展區將為房屋供應重鎮，提供逾六萬個新單位，並指屯馬線洪水橋站將於今年動工，並於2030年啟用，以配合第二期發展的居民入伙。



發展局今日（8日）公布，即將向立法會申請撥款，以便今年上半年開展當中的洪水橋／厦村新發展區第二期發展工程。（發展局facebook圖片）

專用安置屋邨今年第4季起入伙

發展局今日公布，即將向立法會申請撥款，以便今年上半年開展當中的洪水橋／厦村新發展區第二期發展工程。根據財委會工務小組委員會討論文件，就第二期發展的工地平整和基礎設施工程，估計所需費用為291.6億元。政府又估計，向第二期發展中受影響的合資格住戶發放的特設現金津貼費用最多為2,040萬元。

局方指，新發展區位於北部都會區西部的「高端專業服務和物流樞紐」，將來設跨境鐵路連接深圳南山區及前海合作區，有潛力在金融、專業服務、物流服務等領域，推動與深圳的高質量經濟合作，創造商機。新發展區分三期推展，第一期工程已在2020年展開，而區內首個專用安置屋邨將於今年第4季起開始入伙，安置受政府發展影響的居民。

房屋供應重鎮提供逾6.67萬個新單位

局方表示，新發展區亦將是房屋供應重鎮，將提供約 66,700 個新房屋單位，大部分十年內落成入伙，合共容納約184,000 新增人口，其中約27,000個公營房屋單位可於未來十年內供應，有助應對房屋短缺情況。區內亦將提供約640萬平方米的工商業樓面面積，創造約15萬個就業機會，區內一幅多層現代物流產業大樓用地已納入2024至25年度賣地計劃，而其餘的工商業用地將於2026年起陸續完成平整。

局方續指，第二期發展的規模最大，擬平整的263公頃土地，佔新發展區總發展面積約六成。（財委會工務小組委員會討論文件）

第二期發展規模最大 佔總面積六成

局方續指，第二期發展的規模最大，擬平整的263公頃土地，佔新發展區總發展面積約六成，包括未來「三鐵匯聚」（屯馬線、規劃中的港深西部鐵路（洪水橋至前海）和建議的港島西至洪水橋鐵路）的市中心地區，用作發展公私營房屋、工商業及物流設施、公共及社區設施等。第二期發展亦包括道路和單車網絡，以及食水、排水和排污等基建設施。局方續指，屯馬線洪水橋站將於今年動工，並於2030年啟用，以配合第二期發展的居民入伙。

2000住戶及業務者受影響 環評稱工程無不良影響

根據文件，第二期發展範圍內共有1,693個住戶及364 個業務經營者將受影響，按照最新的工程時間表，預計他們須在今年年中至明年第三季分批遷出，首批涉及274 個住戶和27個業務經營者。

至於指定工程項目，環評報告的結論是，在實施緩解措施後， 有關建造工程在環境方面可以接受， 不會引起不良的影響。另外，文件顯示由於第二期發展的部分工程會在祥降圍及東頭村這兩個具考古價值的地點內進行，會按已核准的環評報告的建議實施相應的緩解措施。

第二期發展工程計劃範圍內有7,815棵樹， 其中844棵會保留；至於餘下的6,971棵樹，擬議的工地平整和基礎設施工程將砍伐6,905 棵樹和在工地內重植27棵樹。另外，工程計劃進行期間，有39棵具特別價值樹木10將受到影響。政府會把植樹建議納入工程計劃內，包括估計種植3,734 棵樹、490,000叢灌木， 以及鋪設49,980 平方米的新草地。