立法會秘書處暑假赴京上國情班　理解治國理政方針

立法會暑假休會期間，不單止議員要繼續工作，就連秘書處職員都要捉緊時間學習，今年8月和9月，他們就到了北京上「國情班」。



立法會秘書處在暑假安排職員到內地和海外參加培訓課程，今年8月和9月就安排職員前往北京，參加由清華大學、北京大學等著名學府合辦的「國情班」。立法會主席梁君彥指，政府資深人員亦有參加該課程，透過課堂學習、拜訪內地城市和與內地官員、學者交流，了解國家治國理政方針，以及現代中國政治、社會、經濟和法律制度。

了解如何配合國家的外交政策

梁君彥說，國家倡導的「以人民為中心」思想，與今屆立法會工作「以民為本」一脈相承。秘書處職員亦在外交學院的課程中，進一步掌握如何發揮香港在「一國兩制」下的優勢，配合國家的外交政策，說好國家和特區的故事。

職員亦到了加拿大和英國學習

此外，秘書處職員亦到了加拿大和英國，分別參加有關議會工作和法律草擬的課程。在加拿大國會舉辦的課程中，同事掌握了議事程序、行事方式及機構治理的最新知識之餘，亦得以與世界各地的議會工作人員交流經驗。而在英國，透過短期課程增進對法律草擬原則的理解，包括法例的結構和草擬方式，有助他們更能夠全面分析和深入審視條例草案。