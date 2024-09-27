國慶75周年｜全體議員逐一拍片祝賀　立法會展覽至年底

下周二（10月1日）是國慶75周年，立法會今日（27日）舉辦慶祝國慶活動。立法會主席梁君彥致辭時表示，開心能夠在立法會聚首一堂慶祝中華人民共和國成立75周年，認為是國家發展重要里程碑、別具意義，又稱本年是特區政府立法會共同完成《基本法》23條立法後首個國慶，相信大家都感受到整個社會普天同慶，精彩節目一浪接一浪。



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梁君彥介紹指，本次立法會議員粉墨登場，拍攝立法會家國情懷影片，展示國家發展進程，並以立體呈現國家改革開放特色，以及對香港的關愛。

短片將循環播放 整個展覽到年底

短片展示國家主席習近平在香港回歸25周年時的重要講話，包括「香港一定能夠創造更大輝煌」，亦有89名議員逐個向國家送上祝福。梁君彥表示，短片將會在立法會循環播放，他在短片中表示，立法會討論多項與國家發展相關議題，議員國家尋找新機遇、貢獻國家，共同譜寫香港新篇章。

展板包括香港政制改革、新冠疫情

立法會地下亦有展板，分3部份展出7大主題，包括文化體育、創新科技、民生、基建、經濟發展、民心相連、政制，當中內容包括香港回歸、完善選舉制度過程、23條立法、新冠疫情等。

地下紀念品店亦展示展示多個部委贈港禮物，包括司法部贈港的天安門銅畫、國務院法制辦公室送贈的長城漆碟。

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圖書館展出臨時立法會文件

圖書館內則展出文件及檔案，包括回歸前的《香港議事錄》、馬逢國及黃英豪出任臨時立法會的誓詞、范徐麗泰及梁君彥出任議員的誓詞、《維護國家安全條例》等。

此外，梁君彥亦宣布，立法會大樓公眾入口二以及4部電梯重開，感謝大家對工程帶來不便的包容，亦多謝秘書處與各單位爭分奪秒協調。