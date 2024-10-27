曾國衞：明年立法會選舉研設更多「鄰近邊境票站」

立法會換屆選舉明年舉行，政制及內地事務局局長曾國衞表示，正考慮設立更多「鄰近邊境票站」，方便居住內地的合資格選民投票。他又說選舉制度暫時無必要改變，形容符合香港長遠發展，值得長期堅持。



政制及內地事務局局長曾國衞接受NOW新聞台節目訪問，談及明年立法會換屆選舉。（NOW新聞台）

研立法會換屆選舉設更多「鄰近邊境票站」

曾國衞接受NOW新聞台節目訪問時表示，明年立法會選舉將會繼續採用電子選民登記冊及電子點票，亦會研究在鄰近邊境口岸的地點再設立票站，視乎選址，屆時可能會有更多選擇。

我哋都會沿著呢個思路再去諗，如果係有需要嘅話呢，我哋會繼續設立呢啲票站，又或者甚至乎會優化佢、擴大佢，我哋都係諗緊嘅。 政制及內地事務局局長曾國衞

網上登記系統設計問題 不少選民終無法投票

去年12月區議會選舉，當局在上水港鐵站附近兩所學校設立「鄰近邊境票站」，方便身在內地或於投票日須往返內地的選民返港投票，網上登記系統登記共收到12,976個登記，選民透過短訊及電郵確認登記成功後，才可於「鄰近邊境票站」投票站投票。最終有9991人投票，投票率約77%。

選管會的報告指網上登記系統出現設計問題，令不少選民以為自己已登記在「鄰近邊境票站」投票，到場才發現無登記。

政制及內地事務局局長曾國衞接受NOW新聞台節目訪問。（NOW新聞台）

被問到如何區別建設性的批評，曾國衞認為只要出發點是為國家好、為香港好，建議是切實可行，並非存心挑撥離間，就沒有甚麼不應該聽。