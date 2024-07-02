明年立會選舉擬用更多電子化方法增效率　曾國衞冀達世界一流水平

政制及內地事務局局長曾國衞指，當局正檢視選舉安排，期望明年立法會選舉，可使用更多電子化和自動化方法，提升效率。他期望香港的選舉安排達至世界一流水平，令大家在明年的選舉中有更好體驗。至於立法會選舉參選者的提名安排，他表明暫時無計劃改變。



政府期望明年立法會選舉，可使用更多電子化和自動化方法，提升效率（李澤彤攝）

曾國衞接受《星島日報》訪問時指，當局會盡量利用創新科技優化立法會選舉安排，過程中可能需要修訂法例配合。至於會否新設邊境投票站或郵寄選票等，他指，當局會因應過去的經驗再重新檢視。

他又指，目前選舉提名機制已發揮預期效果，確保「愛國者治港」，暫時沒有計劃更改明年選舉的入閘資格。

曾國衞回顧上任兩年的工作，指政制局做了大量工作，「重中之重」是完善地區治理體系、重塑區議會工作及舉行第七屆區議會選舉，形容過去一年緊湊又忙碌，成效非常顯著。完善體制後的區議會，一方面確保「愛國者治港」，同時提升地區治理效能，真正讓市民安居樂業。470名區議員今年初履職，他注意到很多區議員在地區工作上幹勁衝天、做出貢獻，包括區區日夜都繽紛、迅速處理突發事故如火災、停電和暴雨之後的善後工作，減低市民受影響。

除選舉安排，與內地關係也政制及內地事務局負責範疇，曾國衞指，特區政府極為重視融入國家發展大局，正與數個內地省市研究和商討成立合作機制，不排除日後會因應區域發展情況，有需要時再考慮增加駐內地辦事處或聯絡處。