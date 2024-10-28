天文台申請半億購天氣雷達　議員冀購裝置為無人機表演監測電離層

環境及生態局申請5,500萬元撥款購置三台「相控陣天氣雷達」，加強監測惡劣天氣和預報能力。局長謝展寰今日（28日）在立法會環境事務委員會上表示，系統由眾多獨立控制的小型天線組成，可提供更高解像度的雷達圖像，掃瞄範圍低至數百米低空，亦可確保無人機飛行安全。



會上，議員關注近期有三場無人機表演因「電離層閃爍」而取消，經民聯陸瀚民關注當局會否尋求內地協助採用太空天氣雷達產品。局方指，天文台正檢視監測電離層的方法。



10月28日，立法會環境事務委員會開會，出席的包括環境及生態局局長謝展寰（左一）。（立法會直播截圖）

新雷達系統解像度更高 原有雷達暫不拆除

謝展寰表示，由於沙螺灣的「相控陣天氣雷達」未能覆蓋全港，天文台須購置多三台裝置建立全港網絡。局方指，相比大帽山和大老山的長程天氣雷達，「相控陣天氣雷達」的解像度更高，惟最大覆蓋範圍約為60公里，未能覆蓋全港，因此有必要建立網絡覆蓋包括九龍和港島等人口稠密的地區。

自由黨航運交通界議員易志明關注，既然「相控陣天氣雷達」可以覆蓋全港，是否還要保留在大帽山的長程雷達。

10月28日，立法會環境事務委員會開會，出席的天文台助理台長陳世倜。（立法會直播截圖）

負責航空氣象服務的天文台助理台長陳世倜回應稱，長程雷達的覆蓋範圍最多有500公里，解像度雖低，但在監測熱帶氣旋等天氣現象上有重要作用，故暫時不會拆除。

無人機表演因「電離層閃爍」取消 擬監測電離層

近期有三場無人機演出因「電離層閃爍」而取消，其中一場同時間在深圳有無人機如常演出。陸瀚民詢問當局會否尋求內地氣象局支持，採用太空天氣雷達產品，以及天文台會否監測太空天氣，支持低空經濟發展。

10月28日，立法會環境事務委員會開會，出席的天文台助理台長陳世倜。（立法會直播截圖）

陳世倜表示，天文台正檢視監測電離層的方法，留意到電離層影響無人機運作，亦有參考內地及外國的空間天氣監測預警中心數據，並將數據發給航空界人士參考。