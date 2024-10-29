無人機經濟｜拆解$3800萬生財「機」遇　如何用天空說好香港故事

這一年，香港有很多無人機匯演，頭十個月就有19場，當中的17場動用逾1.9萬架無人機，估計總費用至少達3800萬元，以至少三成利潤推算，有逾千萬元。

港府要發展低空經濟，無人機表演愈來愈多，似乎一切向好發展，10月前後卻有三場無人機取消，觀眾大呻屢次被「放飛機」。有無人機表演業界直言，即使前期準備再充足，表演也會受突發天氣、天文現象影響，唯有希望未來呈現更多好看的表演，滿足觀眾。

成事在天，謀事在人，無人機表演要怎樣才可歷久不悶，甚至愈來愈好看？有製作公司指無人機表演的技術、抑或劇本，仍有很多空間發揮，例如劇本上，可以吸納些香港設計師製作的IP，甚或邀大眾參與設計。他們說，即使演出再頻繁，也不會令人覺得表演沉悶，「不覺得會悶，我們不會做到悶。」

文創界、旅遊界也有同樣看法，紛紛提到香港的無人機表演要配合本地獨有文化，特別是流行文化中有不少可採納的元素，藝人、影視作品、小說、漫畫，全部都可以令表演變得獨一無二，「只有在香港才看得到。」



▼5月25日 首場多啦A夢無人機表演▼



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▼7月20日 第二場多啦A夢無人機表演▼



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17場表演動用1.9萬架無人機 料費用高達3800萬元

無人機匯演，相信香港人今年已睇慣睇熟，今年首十個月就有19場。綜合業界消息，每場表演的費用，按無人機數量而定，而每架無人機的基本費用由1000多至2000元不等。

在過去19場的演出中，有17場列明無人機數量，前後加起來，動用逾1.9萬架無人機，估計總費用至少達3800萬元。若然以至少三成利潤去推算，也有逾千萬元。

看似是相當賺錢、極具潛力的生意，但實際上這些錢容易賺嗎?

中國香港無人機總會主席楊景賞楊景賞指，表演用的無人機成本較高，每架無人機的價錢動輒要過萬元。（廖雁雄攝）

表演用無人機逾萬一架 前期投資大 入門不容易

中國香港無人機總會主席楊景賞指，香港有約四至五間公司，能夠提供無人機表演相關服務。為何表演愈來愈多，公司來來去去只有幾間？楊景賞解釋，表演用的無人機成本較高，每架無人機的價錢動輒要過萬元，「你試想想，幾千架機的話，投資非常大，一般機構未必願意作這前期投資。」

▼6月10日 旅發局端午節無人機表演▼



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▼9月17日 旅發局中秋節無人機表演▼



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製作流程繁複 涉多個政府部門 需時一至兩個月

一場無人機表演，製作涉及的流程及單位也相當多。楊景賞說，在未落實合作前，製作方已經要落場視察，看看客戶心目中的表演場地，就環境做初步評估，若然環境合適，便會提供報價。

待合作落實，製作方會找設計師就客人的要求，包括特定圖案、訊息、無人機數量等，開始做設計。同一時間，要開始找不同的單位及政府部門。

楊景賞說，一場無人機表演，製作涉及的流程及單位相當多。（廖雁雄攝）

楊景賞舉例，如表演場地屬康文署管轄，要找康文署；牽涉人群聚集，要找警務處；用到無人機，要找通訊事務管理局；如果要在海面飛行，就要找海事處或水警。

最重要是每場無人機表演，需逐次向民航處作申請，他說據處方文件，每次申請要28日，如果牽涉很多政府部門，批核時間就更長。

在正式演出前，亦要進行一次實地綵排。一個表演由製作到演出，「一般會預計要一至兩個月左右。」

無人機知多啲

港府說要發展低空經濟，業界形容，在現行法例下，無人機表演是唯一可以做的低空經濟。翻查資料，香港首次無人機表演，早於2018年舉辦，當時的表演在城門河上空進行，只有100架無人機。

近年香港也有零星無人機表演，但再次走入大眾視野，令人開始留意，要數去年政府提出「夜繽紛」，在灣仔夜市「海濱藝遊坊」有三場動用800架的無人機表演。到今年無人機演出愈來愈多，特別在今年9月，有9場無人機表演。



三場無人機表演取消惹質疑 9.30曾解畫：電離層閃爍

前期準確再充足，表演都不一定順利進行。10月前後就有三場無人機表演，因信號受干擾，終要取消。

事後有觀眾揶揄製作方屢「放飛機」，有觀眾說對無人機表演已失信心、不會再看，網上也有不少討論質疑香港無人機表演技術「未到家」，才多次未能演出。

取消的表演中，有一場原訂在9月30日晚上於西九文化區上空進行，配合當晚的新生代千人合唱賀國慶活動。

製作方在9月30日下午已到場，開始在草地擺放無人機。（廖雁雄攝）

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至傍晚時份開始試飛，當時一切順利。（廖雁雄攝）

在當日的下午1時許，製作方已到場，開始在草地擺放無人機，並陸續開始進行飛行前的檢測，至傍晚時份開始試飛，當時一切順利。

直至傍晚時份，觀賞區有大批觀眾等表演，遲遲未見無人機，待活動正式開始後，大會始宣布無人機要取消。

大批市民及遊客9月30日在西九文化中心等候良久，無人機表演終取消，失望離開。（廖雁雄攝)

楊景賞當晚也在現場解釋情況，指受到電離層閃爍影響，信號受干擾，令無人機不能飛，「活動之前我們有檢查過，當時干擾沒這麼大，到表演前突然增強。」

他當時又指，現場的無人機雖然收到訊號，但其定位誤差達一米，遠高於五六厘米的標準，「你試想，無人機之間有一米誤差，千多架無人機一齊飛，它一搖，很容易在高空有撞碰，所以基於安全理由是不可能飛。」

楊景賞當晚也在現場解釋情況，指受到電離層閃爍影響，信號受干擾，令無人機不能飛。圖為當下香港及鄰近區域電離層閃爍的情況。（廖雁雄攝）

未如期上演的無人機表演：

9月21日 黃大仙寶誕無人機匯演

9月22日 東區無人機暨文藝大匯演（改期至10月2日舉辦）

9月30日 新生代千人合唱賀國慶中無人機表演的部份

10月1日 煙花匯演中無人機表演的部份



▼9月19日 嗇色園黃大仙寶誕 紫氣龍騰耀香江」無人機預演▼



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再次提起無人機表演取消，楊景賞說，明白市民對無人機表演有期望，也擔心會影響無人機表演往後的發展。（夏家朗攝）

業界：前期準備再充足 難敵天氣突發影響安全

再次提起這件事，楊景賞說，明白市民對無人機表演有期望，也擔心會影響無人機表演往後的發展，「的確對現場觀眾的觀感，有些可惜、有些失望，唯有希望未來有更好的表演，令他們開心。」

他續指，製作方及他當晚在現場，同樣感到惋惜，「就算你說前期準備做得多充足，有時去到天氣突變，會影響整個表演的安全性，也不應該飛。」

「如果有大雨的情況、有強風的情況、或者之前大家聽到有電離層閃爍的現象，無人機穩定性有機會出現異常，我們都不應該飛。」

大眾對香港製作無人機表演能力的質疑，楊景賞也知道：「當時很多市民問，是不是沒有能力做到這件事。我想說很多時你看內地表演，也是看錄影節目，看他們呈現表演現場，我們也有綵排，有做正式表演，這是為何電視轉播，會看到整個活動流程。」

楊景賞指，就算前期準備再充足，如天氣突變影響整個表演的安全性，無人機也不應該飛。（廖雁雄攝）

製作公司冀觀眾了解無人機安全要求高 有不可抗力因素

OWOWWW無人機公司負責人Tiffany則說，希望這些無人機表演取消的狀況，可以幫助大眾更了解無人機表演，「令觀眾更理解無人機的安全性、穩定性，也有很多不可抗力的因素，當他們了解到這些情況，他們的包容性會大些。」

Tiffany說，雖然現時在香港要發展無人機仍有一定限制，例如地方不夠，要培訓機手、研發技術很多時也會受限，但她仍然看好香港無人機表演的未來發展，相信將來會愈來愈多無人機表演，在無人機表演頻繁的今年，其公司在上半年收到的查詢，較以往多一半。

她又指，現時也有很多學校、機構對無人機表演感興趣，其公司也致力培育本地機手，「其實做機手，可以是一個職業，這也會幫助到整個市場一直發展。」

Tiffany說，無人機可搭載不同組件達至不同效果，例如投射激光、不斷閃耀、甚或放煙火。（夏家朗攝）

表演要好看 從技術與劇本著手

回到無人機表演本身，怎樣才能夠愈來愈好看呢？Tiffany說，可以從技術及劇本兩方面去講。

「大家以為無人機上的燈，是熄燈開燈這麼簡單，其實無人機可以搭載不同功能性組件。」她提到，其公司已研發不同組件做不同效果，例如投射激光、不斷閃耀、甚或放煙火。

現時也有些技術可以即場與觀眾互動，收集觀眾想講的說話，再以無人機在夜空展現，「例如我們在看無人機表演，你有句說話想講，其實我們即時可以做到，延遲約數十秒。」

▼9月28日 旅遊發展局灣仔海濱「香港馬騰盛世」無人機表演▼



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維港表演「無得輸」 劇本應善用標誌性事物

至於劇本，Tiffany說香港的維港作為表演場地「無得輸」，加上香港有很多標誌性的地方、事物值得講，例如太平清醮牌匾、中華白海豚、漁船，「這些都是值得呈現的。」

她又說，計劃與本地青年人合作，收集他們天馬行空的想法及設計，再以無人機表演呈現；同時也期待找本地藝術家合作，藉著一個無人機表演，向世界展示香港的本土文化及思維。

Tiffany指，現時也有很多學校、機構對無人機表演感興趣。圖為到學校教班時用的無人機。（夏家朗攝）

加入本地有名IP 如麥嘜麥兜 甚或邀大眾參與設計

楊景賞也提到，無人機表演可加入香港本地元素，香港亦有很多成功IP，例如麥嘜、麥兜，建議可以找些成功的設計師，將他們的設計融入無人機表演。

「想到得的，都能夠做得到。」他續建議，未來的無人機表演，可以開放讓香港人參與設計，例如一些節日慶典，呈現甚麼圖案都可以交由大眾設計，「我們再幫他將這件事夢想成真放上天空。」

▼9月21日 大埔慶大埔X奶龍無人機表演▼



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文創界：以本地漫畫人物製作特色劇本 老夫子跟你拜年

無人機業界以外，其他人又怎樣看？

香港畫家、世紀文化出版社創意總監袁周潮說，未曾看過這年上演的無人機表演，直指若然只是將圖案放上天空，欠缺流動性、故事性，對他而言吸引力不大。

他續說，若然要在香港做無人機表演，一定要配合香港獨有的文化，「不是人有我有，千遍一律。」談到香港文化，他以近來流行「城寨」為例，指出表演大可將其納入設計，又提到香港有不少家傳戶曉的漫畫人物，「例如老夫子跟你拜年，麥嘜、麥兜陪你賞月。」

袁周潮指，無人機表演若能善用本地文化，製作出具特色、只此一家、在香港才能看到的演出，「我都會考慮去看。」

老夫子漫畫，陪伴不少港人成長。（資料圖片／余俊亮攝）

作家、畫家黃獎：港漫、小說、電影、明星 通通可為無人機表演所用

香港文創互動發展協會會長、本地作家、畫家黃獎說，有留意過去的無人機演出，特別是多啦A夢的那一場，他認為，多啦A夢在香港深入幾代人的心，所以不難理解為何當日的表演，令很多人樂在其中。

他續說，香港其實有很多文化可以用於無人機劇本，並建議從兩方面著手，其一是香港漫畫，他形容近年香港精裝漫畫發展較以往略為蓬勃，港漫早已不止格鬥，例如曾獲日本國際漫畫獎銀獎的香港漫畫家Pen So，其新作《達利書店》屬超現實故事；又如以動物為主角、沒有對白、借動作講故事的《蠻荒搖籃曲》，「有很多可以用，當然要再揀。」

除新冒起的港漫作品，黃獎也提到一些舊作品，譬如老夫子、牛仔與契爺。談到七八十年代、昔日香港的流行文化，黃獎直指這個正是無人機劇本可以考慮的方向，「小說和電影，是以前香港輸出很多的文化。」金庸、倪匡的小說固然可以成為題材，曾紅極一時的黃飛鴻電影亦可以，「李小龍又係Legend（傳奇）、哥哥（張國榮）又係Legend、梅姐（梅艷芳）又係Legend。」

他期望，無人機表演能夠作為一種新興媒介，向觀眾展示更多本土文化，甚或勾起他們的興趣，主動了解這些文化更多，甚或促使這些文化得以流傳下去。

《九龍城寨之圍城》電影上映後掀起「城寨」熱潮。（資料圖片）

旅遊業界：本地藝人、經典劇集、文學作品皆可納入劇本

香港旅遊促進會總幹事崔定邦也說，在今年10多場的無人機表演中，至今最記得的，是多啦A夢那一場。他續說，無人機表演變化多端，相信再複雜的圖案都做得到，同意一些本地家傳戶曉的藝人、經典劇集、甚或文學作品，也可以用來做劇本。

他又建議，未來的無人機表演，應該將規模擴大、延長表演時間，納入更多的內容，「可以做大啲、震撼啲，好過搞好多次。」

文創界提到，李小龍是傳奇，大可成為無人機表演題材。（資料圖片）

無人機表演的設計，由手稿開始。（夏家朗攝）

用無人機表演講故事 呈現方式引人發掘更多

撇除劇本的主題、素材，呈現的方法都值得鑽研。

「我想用講故仔，想故事性去行。」OWOWWW無人機公司設計師Thomas，拿出不同的表演設計圖，慢慢開始解釋。

其中一份設計，以長洲太平清醮為主題的設計，開首用幾何圖案呈現波浪，慢慢見到有船出現，再到長洲的島型、跟名字，緊接船隻泊岸。

他說：「圖與圖之間不會想是獨立圖案、像投影片，中間會加些細節、變化。」這些變化，用得好，可以幫助講好一件事。

Thomas展示以長洲太平清醮為主題的設計。（夏家朗攝）

在同一份設計，有一個部份是呈現太平清醮的戲棚，有別於直接以無人機砌出戲棚的形狀，Thomas先畫出一枝枝竹，到竹枝交疊，最後才搭成戲棚。他解釋，希望這種呈現方法，會令觀眾除了知道太平清醮有戲棚，也了解戲棚是怎樣建成，「我哋由零開始，由頭砌到尾，我想讓人知道，吸引他知道背後有這些事、發掘這些事。」

Thomas先畫出一枝枝竹，到竹枝交疊，最後才搭成戲棚。（林幸泉攝）

講香港故事應加時限性元素 帶出不同本地民生面向

如果要設計一個表演，講關於香港的故事，他又會怎樣做？

Thomas說，開首可能跟太平清醮的設計相似，由大海及漁船開始，引入香港歷史，也會有少些香港地標。但他認為，加入偏向民生、人性化的事物更重要，應按不同時間，加入不同有時限性的事物，例如香港的酒吧文化、海灘文化，「變了每次來的旅客也會覺得有特別。或者其他人，本地人都要看，會不會有些會心微笑的事件，會比較適合大家。」

問到愈來愈多無人機表演，怕不怕觀眾看到悶，Thomas就非常自信地說：「不覺得會悶，我們不會做到悶。」（夏家朗攝）

他也提到，無人機表演也講求與現場環境配合，「加上特定建築物、特定的環境，會覺得相輔相乘。無人機是一點點，但再加上一些實質的事物，就像多媒體，會豐富很多。音樂、燈光、建築物，要整個配套去看，會漂亮很多。」

一場無人機表演，不論是在劇本、講故事的方法、以至技術本身，Thomas覺得仍然有很多玩法。問到愈來愈多無人機表演，怕不怕觀眾看到悶，他就非常自信地說：「不覺得會悶，我們不會做到悶。」

▼10月2日 祥龍獻瑞東區無人機暨文藝大匯演▼

