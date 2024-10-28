夏寶龍會見「老牌英資」怡和集團 月內兩見外資冀多貢獻發揮
撰文：潘耀昇
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港澳辦主任夏寶龍今天（28日）在北京會見怡和控股有限公司執行主席班哲明·凱瑟克一行人。夏寶龍希望集團以自身與香港共同發展的生動例證，增進國際社會對香港的了解、堅定對香港的信心，繼續發揮優勢、積極作爲，「為香港保持繁榮穩定更好發揮作用」。
夏寶龍讚怡和集團看好中國和香港發展
夏寶龍與港澳辦副主任周霁會見怡和集團，他表示，怡和集團一直看好中國和香港的發展，積極參與中國改革開放和香港經濟建設，努力為香港創造更加美好未來作出貢獻，對此表示讚賞。
夏寶龍希望怡和為香港更好發揮作用
他表示，中國政府全面準確、堅定不移貫徹一國兩制、港人治港、高度自治方針，「這是長期不變的」，又說香港回歸以來，原有的資本主義制度包括普通法制度沒有改變，港人生活方式也沒有改變。中央政府將一如既往按照一國兩制方針，全力支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，支持所有在香港營商的企業實現更好發展。
夏寶龍希望怡和集團以自身與香港共同發展的生動例證，增進國際社會對香港的了解、堅定對香港的信心，繼續發揮優勢、積極作爲，為香港保持繁榮穩定更好發揮作用。
一個月內兩見外資 同希望集團為香港多作貢獻
今次是夏寶龍一個月內兩度見外資，本月18日他在北京會見滙豐集團主席杜嘉祺一行。
夏寶龍對滙豐集團始終看好中國和香港的發展，着眼長遠、面向未來，積極參與內地和香港經濟建設表示讚賞。他強調，全面準確堅定不移貫徹「一國兩制」方針，是中國長期堅持的基本國策，從來沒有改變也不會改變。
他說中央將一如既往全力支持香港保持獨特地位和優勢，維護自由開放規範的營商環境，為各個國家和地區的企業在香港發展創造更好條件。
夏寶龍希望滙豐集團繼續發揮優勢，積極參與中國高質量發展和高水平對外開放，為香港繁榮發展多作貢獻。
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