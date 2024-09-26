夏寶龍重提學習給「寧波幫」的信　姚志勝：工商界要投入改革進程

中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍給團結香港基金10周年的賀信，再次希望大家深入學習貫徹習近平主席給香港「寧波幫」回信的精神。全國政協常委、中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝認為，賀信傳達中央的厚望重託，強調準確識變、科學應變、主動求變的方法內涵。香港社會各界尤其是工商界，須發揮企業家精神，與特區政府一起投入改革進程，以香港所長服務國家所需，不辜負中央的殷切期望。



他指，香港發展千頭萬緒，涉及方方面面，不可能單靠政府之力，整個社會都必須跟上來。



夏寶龍（港澳辦）

國家主席習近平早前給香港寧波籍企業家的回信，肯定香港廣大企業家愛國愛港愛鄉的貢獻和力量，堅定了香港企業家參與國家改革事業和中國式現代化建設的信心。

夏寶龍賀信重提學習習近平給「寧波幫」回信精神

團結香港基金主席陳智思昨日（25日）在團結香港基金10周年慶祝酒會上，宣讀夏寶龍給基金會的賀信。夏寶龍在賀信中表示，希望大家深入學習貫徹習近平主席給香港企業家的重要回信精神，傳承愛國愛鄉優良傳統，順應時代發展變化，準確識變、科學應變、主動求變，充分發揮智庫功能和各企業家愛國護港的優勢及傳統，堅定地支持行政長官和特區政府依法施政，團結一心搶抓機遇，拚經濟、搞建設、謀發展，為香港的繁榮穩定作出實實在在的努力，為實現中華民族偉大復興作出新的更大貢獻。

陳智思讀出夏寶龍紿團結香港基金會十周年的賀信（資料圖片）

姚志勝今日（26日）在《文滙報》撰文指，習近平主席給香港企業家的回信，肯定了香港一批企業家的愛國愛港優良傳統，勉勵企業家們繼續為香港發展和祖國事業作出新貢獻。現在，香港不僅進入由治及興新階段，且再次迎來新一輪改革開放大潮，各項改革任務蓄勢待發。

夏寶龍賀信中的寄語，啟示香港企業家在推動香港社會發展和促進改革事業所發揮的重要作用，促進香港在更廣領域、更深層次參與到各項改革任務，以改革機遇化作香港發展動力，對香港更好投入新一輪改革大潮具有重要意義。

姚志勝（姚志勝提供圖片）

香港發展涉多方面 須整個社會跟上

三中全會《決定》對香港提出鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，打造國際高端人才集聚高地等工作重點。姚指，對香港工作的論述，放在「完善高水平對外開放體制機制」，凸顯了香港在國家高水平對外開放中角色關鍵。三中全會關於香港推動國家改革的工作，離不開企業家的投入參與，需要企業發揮角色優勢，在資金、人才、貿易等方面積極作為。香港發展千頭萬緒，涉及方方面面，不可能單靠政府之力，整個社會都必須跟上來。

9月20日下午，港澳辦主任夏寶龍在北京會見行政長官李家超。（港澳辦相片）

《大公報》評論文章：發展需由全民來推動

另外，《大公報》評論版刊署名文章也有解讀夏寶龍賀信，指唯有發展才能立於不敗之地，唯有發展才能滿足港人對美好生活的熱切嚮往。時代在變化，傳統優勢不可能永遠不變，跟不上時代最終只會被拋棄，這樣的例子有太多。香港未來前景廣闊，信心是來自於「一國兩制」的制度優勢，來自於國家發展的歷史機遇，更來自於中央全方位的強大支持。

但歸根結底，香港的發展需要由廣大香港市民來推動，七百多萬市民，在堅定發展信心的同時，要有團結一致的信念，更要有識變應變求變的開創拚搏精神。既不能安於「舒適區」不思進取，也不能有被動僥倖心理，關鍵就是要有「變」的意識。

夏寶龍（右）會見陳茂波時，強調香港要通過改革實現更好發展（政府新聞處）

文章引指，夏寶龍過去半年多時間裏，已多次在不同場合強調識變應變求變。日前在北京會見行政長官李家超時便指出，「相信特區政府一定能夠乘三中全會東風，團結帶領社會各界主動識變、應變、求變，積極穩妥推進各領域改革，抓具體、重實效，在國家進一步全面深化改革、擴大高水平對外開放中展現更大作為。」需有主動作為，才能將發展的主動權掌握在自己手中。