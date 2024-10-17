夏寶龍晤梁振英等專業人士　再提準確識變、科學應變、主動求變

行政長官李家超昨日（16日）宣讀以「齊改革同發展 惠民生建未來」為題的任內第三份施政報告。不下一次談及「香港要改革」的中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍今早（17日）在北京會見由全國政協副主席梁振英任會長的香港促進現代化專業人士協會代表團時，再次提到本港社會各界要準確識變、科學應變、主動求變，呼籲他們堅定支持行政長官和特區政府依法施政，在推動香港由治及興中發揮更大作用。



夏寶龍（右）今日接見梁振英任會長的香港促進現代化專業人士協會代表團（港澳辦網頁）

夏寶龍表示，香港促進現代化專業人士協會成立45年來，積極作為、矢志不渝，充分發揮香港法律、金融、貿易、會計、檢測認證、城市規劃等專業服務優勢，以實際行動為國家改革開放、現代化建設和香港繁榮穩定作出了積極貢獻。希望大家充分發揮「一國兩制」制度優勢，繼續聚焦國家所需、香港所長，緊跟時代步伐，準確識變、科學應變、主動求變，堅定支持行政長官和特區政府依法施政，在推動香港由治及興中發揮更大作用，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。

中央港澳辦、國務院港澳辦分管日常工作的副主任周霽參加會見。

9月20日下午，港澳辦主任夏寶龍在北京會見行政長官李家超。（港澳辦相片）

先後見李家超和陳茂波時提識變、應變、求變

近期，夏寶龍或港澳辦談及識變、應變、求變時，均與香港改革有關。但今日港澳辦的公布中，則未有提及改革的字眼。

港澳辦公布（港澳辦網頁）

夏寶龍於九月會見到北京出席「北京•香港經濟合作研讨洽談會暨投資香港推介大會」的特首李家超時，曾表示相信特區政府一定能夠乘三中全會東風，團結帶領社會各界主動識變、應變、求變，積極穩妥推進各領域改革，抓具體、重實效，在國家進一步全面深化改革、擴大高水平對外開放中展現更大作爲。

他又表示，特區管治團隊堅決貫徹習近平主席重要講話和指示精神，敢于擔當、善作善成，全力拼經濟、謀發展，大力搶企業、搶人才，努力解決民生痛點難點，着力加強國際交往合作，以鮮明的改革理念、實實在在的改革舉措，一件事一件事地抓，有力推動特區各項工作取得新進展、展現新氣象。

夏寶龍（右）會見陳茂波時，強調香港要通過改革實現更好發展（政府新聞處）

而夏寶龍在七月三中全會閉幕後會見訪京的財政司司長陳茂波時則說，改革開放是當代中國大踏步趕上時代的重要法寶，對于面臨内外環境深刻變化的香港來說，同樣要識變、應變、求變，通過改革實現更好發展。希望香港特區政府和社會各界深入理解和領會三中全會精神，把握機遇，銳意改革，主動作爲，加快推進香港由治及興。

港澳辦學習會提準確識變、科學應變、主動求變

中央港澳辦理論學習中心八月底舉行的貫徹三中全會精神集體學習會後，公布指會議強調，黨的二十屆三中全會吹響了進一步全面深化改革的號角，對於港澳發展是難得的歷史機遇。香港、澳門要順應時代發展變化，準確識變、科學應變、主動求變，在變局中開新局，不斷激發蘊藏的巨大活力和發展潛力。

會議強調，學習貫徹黨的二十屆三中全會精神，必須以釘釘子精神抓好改革任務落實。要把學習貫徹全會精神與學習貫徹習近平總書記關于港澳工作的重要論述結合起來，與港澳工作實際結合起來，緊扣進一步全面深化改革的戰略部署，聚焦發揮港澳所長、服務國家所需，鞏固提升港澳獨特地位和優勢，推動港澳在強國建設、民族複興偉業中發揮更大作用、實現更好發展。