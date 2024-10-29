鄧飛：「留學香港」品牌不能只靠「銀彈」　降收生要求將淪為學店

施政報告提出「全力推進香港成為國際專上教育樞紐」，建立「留學香港」品牌。立法會推動香港成為國際教育樞紐小組委員會主席鄧飛今天（29日）在電台節目表示，營造「留學香港」氣氛不能只用獎學金吸引尖子，學生「付出學費」都同樣重要，又指大學不能降低學術要求收生，否則會淪為「學店」。



立法會選委界議員鄧飛。（資料圖片）

鄧飛指，如果能吸納頂尖教授來港，如曾奪諾貝爾獎的人才來港研究，相信可「即時提升『留學香港』品牌的效應。」

倡大學共建平台核查學歷

近期多間大學調查「假學歷」個案，鄧飛建議香港考慮模仿內地，設立類似「學信網」的平台，統一鑒別學歷真偽。「學信網」即是中國高等教育學生信息網，是國家教育部大學學生司指定的電子政務平台，可以查詢學生的學歷、學籍等資料。鄧飛指，如香港的大學共建一個學歷公證平台，既可節省自行鑒別的行政成本，也有助打擊「假學歷」個案。

香港中文大學今年5月起，翻查近五年所有非本地生的申請個案，發現一宗疑似虛假學歷個案，已交由警方處理。(資料圖片)

另外，鄧飛建議自資院校或職訓局開拓東南亞職訓市場，由他擔任主席的立法會推動香港成為國際教育樞紐小組委員會，將討論職專外拓事宜，解釋因為香港職業技能培訓專業聞名亞洲，東南亞國家對職業培訓有急切需求。