周浩鼎帶領巴黎聖日耳門足球學校港澳高層訪汕頭　研帶入青訓

民建聯副主席周浩鼎、立法會議員顏汶羽，上周六日（26日及27日）組織十多個外國商人及企業管理層考察汕頭，當中包括法國巴黎聖日耳門足球學校（港澳分校）的高層，對方表示，希望將香港的青少年足球體育訓練帶到汕頭。



周浩鼎、顏汶羽率領民建聯聯絡拓展委員會，與十多名外商和本港企業管理層考察汕頭。周浩鼎說，此行了解到中國傳統文化及潮汕當地文化，特別是潮州功夫茶，對潮汕美食讚不絕口。

參加考察團的外商包括法國巴黎聖日耳門足球學校（港澳分校）首席執行官Yannick Ngassa及業務拓展總監Cabrera Raul，他們已經和汕頭體育局對接，未來透過舉辦活動，希望把香港的青少年足球體育訓練引入汕頭，從而增加汕頭當地青少年對足球的興趣。

希臘商人期望進入內地市場

來自希臘的商人Lefteris表示第一次坐高鐵，很舒適便捷，特別感受深的是玩具博覽會，最新的中國自家品牌玩具，充份利用AI人工智能技術。Lefteris補充，參觀的紡織城迅速建立及發展，也是令人刮目相看。他已經和汕頭投資局對接，希望利用他的香港企業進入汕頭擴展業務，從而進入更龐大的內地市場。

香港印度協會主席Mr. Chugani則表示，十多年前到過汕頭，今天再來感受汕頭變化之大，中國發展之巨，又說香港絕對可繼續擔當外商與祖國聯繫的好橋樑。

港人懂得中國傳統 亦熟知西方文化

周浩鼎表示，此行印證香港絕對能發，外國商界和內地之間的橋樑作用，因為香港人既懂得中國傳統，亦熟知西方文化，正是香港「一國兩制」和「背靠祖國、聯通世界」的獨有優勢，也絕對能助力國家發展。

身兼汕頭市政協委員的顏汶羽指，今次汕頭考察團能為汕頭帶來新的投資和發展機會，也為當地經濟的持續增長註入了活力。他期望在港的外商更了解國家的最新發展，尋找發展機遇。