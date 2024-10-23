大灣區養老｜樂善堂合辦院舍納入廣東計劃 重點照顧腦退化症
撰文：蕭通
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社會福利署周二（22日）公布，「廣東院舍照顧服務計劃」下月一日起新增7間安老院為認可服務機構，分布於廣州、佛山和中山，為參加計劃的長者提供資助護理安老宿位。其中一間位於廣州市番禺區的「廣州椿萱茂陳湧養老服務有限公司」，是由九龍樂善堂與內地機構合作營運。
樂善堂總幹事劉愛詩表示，由該機構合辦的「廣州椿萱茂陳湧養老服務有限公司」，全院床位有264個，個案將由社署中央輪候冊轉介，有興趣者會接受身體機能和照顧需要的評估。
全部2人房 人均面積150平方呎
她指出，該院舍以照顧有腦退化症長者為特點，設有不同的治療，例如感官治療、懷緬治療、認知行為治療等非藥物形式，以延緩腦退化患者的病情。
該院舍全部為2人房，面積至少300平方呎，人均面積為150平方呎，設有獨立洗手間、無障礙淋浴間、扶手設備等等，由於空間寬敞，長者可配置個人家具和用品。
人手比例充裕 設駐院醫生營養師等
此外，院舍人手比例充裕，針對半護理長者的照顧人手，為一名職員照顧4名長者；需要全護理的長者，照顧人手為1比2。職員相對年輕有活力，以跨專業團隊提供護理、照顧、社交、康樂、膳食、陪診及醫療等服務。院舍並24小時駐院醫生、護理、護工、物理治療師、營養師等。
在醫療配套方面，善堂準備為長者購買城鄉保險，當地院舍亦已簽妥綠色通道的醫院支援。此外，港府為參與計劃的長者，每年提供最多1萬元門診及3萬元住院費資助，相關費用足夠使用。
目前，連同此前2間位於深圳、一間佛山和一間肇慶的安老院，參與廣東計劃的安老院已增至11間，分布於5個大灣區內地城市。
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