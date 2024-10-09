港澳跨境直通救護車演練大致暢順　兩地政府將檢視流程冀年內試行

港府繼8月聯同廣東省和深圳市政府進行「大灣區跨境直通救護車試行計劃」演練後，今日（10月8日）聯同澳門進行演練，模擬載送病人的情況下的救護車跨境安排。演練大致暢順，兩地政府相關部門會檢視流程，以期今年內推出試行計劃。



模擬載送病人從澳門經港珠澳大橋到港

今次演練主要為測試行車路線，以及救護車的出入境安排。模擬載送病人從澳門仁伯爵綜合醫院，經港珠澳大橋到達瑪嘉烈醫院，最後經港珠澳大橋返回澳門仁伯爵綜合醫院。

為便利演練進行，港府上周五（14日）刊登憲報，於指定期間把指定的澳門跨境救護車豁免《道路交通（車輛登記及領牌）規例》，兩地政府亦會爭取盡快敲定跨境救護車入境的長遠安排。

入境醫療物品及人員須符香港法規

除此以外，醫衞局亦正與澳門相關部門商討，落實跨境直通救護車上醫療物品及人員進入香港的具體細節，包括確保隨車入境醫生符合香港相關法例規定，入境香港後仍可繼續為車上病人進行所需醫療程序。

試行計劃下，啟動跨境救護車機制的首要條件，是確保派送醫院（即港大深圳醫院或澳門仁伯爵綜合醫院），以及負責接收的香港醫管局轄下指定公立醫院事先達成協議，以病人的醫療需要、安全和利益作首要考慮，同時設有防止濫用機制。港府會視乎試行計劃推出後的成效及運作經驗，考慮下一階段安排。

8月與廣東省和深圳市順利演練

醫務衞生局局長盧寵茂表示，繼港府聯同廣東省和深圳市政府於8月23日順利進行演練後，他樂見在香港與澳門今日亦成功進行演練，進一步理順跨境直通救護車運送流程，為推出試行計劃做好準備。