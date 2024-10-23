經民聯倡發展跨境電商物流園區　冀中央發補貼助灣區企業吸納人才

經民聯今日（23日）發布「構建北部都會區雙循環跨境物流中心」研究報告，提出在北都洪水橋打造全球供應鏈服務集聚區、進一步發展跨境電商產業，支持企業設電子商貿平台等10項建議。其中，針對跨境電商吸納人才方面，生產力促進局主席、立法會議員陳祖恒倡向中央爭取制訂政策，為有意參加培訓、或落戶灣區指定電商園區的香港青年提供補貼，聘用港青的當地電商企業也可有補貼。



倡洪水橋設全球供應鏈服務集聚區

經民聯立法會議員林健鋒建議，在北都洪水橋設全球供應鏈服務集聚區。他指洪水橋北臨深圳灣，具備交通優勢。他力數設集聚區的多種好處，包括提供土地、稅務等優惠支持政策後，可爭取更多內地及國際優質供應鏈服務企業落戶，亦方便香港建設「雙循環」產業互聯網交流平台，為內地及國際企業提供各種跨境業務。

林健鋒強調，香港是中國開放程度最高、最國際化的城市，亦是國家的離岸國際金融中心和自貿港，理應爭取中央支持，打造全球供應鏈服務集聚區。

建議向中央爭取補貼 吸引更多港青投入電商產業

跨境電商產業在內地發展較為成熟，更是世界趨勢。中國內地、韓國，美國的電商滲透率已達39%至40%，香港為5%至10%。陳祖恒建議加強貿發局發展跨境電商的角色，具體建議包括增加對貿發局的資源投放，比如創新展會方式，將實際展會中的洽商、互動，延伸至網絡平台，亦可以讓貿發局利用人工智能（AI）收集數據，提高商貿配對效率。

電商發展亦離不開人才，陳祖恒建議政府提供財政資源，培育香港電商青年人才和打造培訓基地。談及原因，他引述《中國電子商務人才發展報告》稱，電商行業內部專業分工愈來愈細、專業技能要求不斷提高。他指，可向中央政府爭取制訂政策措施，如為參與電商培訓、落戶灣區指定電商園區的香港青年提供補貼，以吸引更多港青投入電商產業。若港青獲當地電商企業聘用，用人單位也可獲補貼。

陳祖恒指香港缺乏淘寶般規模的電商企業

陳祖恒呼籲特區政府給予政策優惠，支持本地企業設電子商貿平台，並引入認可品質檢驗機制，提高平台可信度。他指香港缺乏如淘寶一般規模較大的電商企業，令本地產品不能依靠本地平台外銷，是發展跨境電商的一大不足。他又稱，內地跨境電商面臨海關、法律方面難題，但發展都很好，香港相比有優勢，更應抓住機遇。