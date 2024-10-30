「痛症中心」盛行陷阱多　醫衞局教你一招分清無牌「正骨」

坊間有不少自稱痛症治療中心，標榜提供「正骨」治療服務，中醫學會會長、民建聯議員陳永光今日（30日）在立法會提出口頭質詢，提到不少市民在接受無牌治療服務後受傷，呼籲當局主動擔當打擊非法行醫。



醫務衞生局副局長李夏茵即場教大家分清無牌「正骨」，稱《不良醫藥廣告條例》規定禁止為藥物、外科器具或療法發布廣告，因此註冊醫護人員不會賣廣告。



陳永光在口頭質詢指，部分私營醫療機構未申領牌照，但透過推廣及裝修等手段塑造持牌醫療機構的形象，涉嫌誤導消費者。（資料圖片/鄭子峰攝）

「痛症中心」盛行治療陷阱多 陳永光籲打擊無牌行醫

陳永光在口頭質詢指，部分私營醫療機構未申領牌照，但透過推廣及裝修等手段塑造持牌醫療機構的形象，涉嫌誤導消費者，希望當局不要在接受投訴後才管理，應積極打擊非法行醫行為。

李夏茵表示，會和警方合作打擊明顯非法行醫的個案。（資料圖片/歐嘉樂攝）

李夏茵表示，會和警方合作打擊明顯非法行醫的個案，惟現時有不少「灰色行醫」廣告，混淆視聽，政府會向市民加強宣傳如何尋求合適的醫療服務。

自由黨議員李鎮強指，全港痛症治療中心的廣告多不勝數，有非醫護的中心職員提供服務時較為隱蔽，不會明確寫「提供中醫服務」。（資料圖片/夏家朗攝）

醫衞局教一招分清無牌「正骨」

自由黨議員李鎮強指，全港痛症治療中心的廣告多不勝數，有非醫護的中心職員提供服務時較為隱蔽，不會明確寫「提供中醫服務」，導致受害市民難以追究責任，詢問當局會否加強監管及刑罰。

李夏茵稱註冊醫護人員不會賣廣告。（資料圖片/夏家朗攝）

副局長李夏茵回應稱，《不良醫藥廣告條例》(第231章)禁止為藥物、外科器具或療法發布廣告，因此註冊醫護人員不會賣廣告，衞生署會審視相關廣告，若發現內容違規，會先警告有關人士，若持續發佈將會檢控。

勞聯林振昇問當局會否考慮讓按摩推拿人士有專業認證制度。（資料圖片/廖雁雄攝）

勞聯林振昇問當局會否考慮讓按摩推拿人士有專業認證制度，令其自願註冊、獨立運作、確保監管質素。李夏茵相信業界需要討論是否要為無中醫理論基礎、但使用中醫療法的推拿行業設立專門法例。