痛症｜周身痛點醫？三大熱門痛症中心　中西醫處理痛症各顯神通

持續不斷的疫情，令不少人嚴重缺乏運動，繼而引發各種痛症。痛症一旦形成，只會日益加劇，因此愈來愈多人急切需要相關治療。中醫的針灸、拔罐、內服中藥以及西醫的脊椎復位、物理治療均有其優劣之處；然而一般的痛症治療中心只側重於一種治療方法，難以全面而徹底根治痛症。



持續不斷的疫情，令不少人嚴重缺乏運動，繼而引發各種痛症。（圖片：Shutterstock）

治療痛症方法因人而異

大部分有痛症的患者，都會尋求跌打師傅等「中式」治療，然而跌打師傅並非中醫師，他們只能對患處進行治療，而非中醫的辨證論治方式，透過望聞問切四診，綜合分析並找出根本成因。合資格的中醫會透過如針灸、手法、拔罐、刮痧等理療，再輔以中藥達至治標及治本的療效。所開的藥方會根據病人的體質和需要調配，能夠根據病人的康復進度而有所調整，令治療更具針對性。

脊椎是人體最重要結構之一，一旦脊椎出現問題，例如歪斜、移位等，便有機會在全身各處引發各式各樣的痛症。（圖片：aurora）

至於西方醫學則主要以止痛為主，透過止痛針藥達致即時緩解痛症的作用，但不少病人都會在藥效過後仍然感到痛楚。事實上，不少痛症歸根究柢都與脊椎相關。脊椎是人體最重要結構之一，它既是身體的支柱，也是中樞神經系統的管道。中樞神經系統連接全身上下，因此一旦脊椎出現問題，例如歪斜及移位等，便有機會引發包括腰背痛、尾椎痛、尾龍骨痛、肩膊痛、肩周炎、頸痛和頭痛，甚至手腳麻痺、手肘痛、手腕痛、髖關節痛、膝關節痛和足及足踝痛等痛症。故此，治療痛症應該尋求脊醫的專業意見，令治療更徹底。

使用痛症治療儀器結合中西醫技術 全面根治痛症

中西醫結合治療的成效早已不容置疑，隨著科技進步，治療痛症都有相關的先進儀器面世，能令治療痛症療效大大加倍。以來自美國的檢測技術儀器為例，它透過精密感應器採集肌肉收縮時伴隨的電荷訊號，能夠準確測量肌肉拉扯和骨位歪斜等狀況，取得肌肉受壓指數、肌肉左右平衡度及脊骨受影響部位等科學資訊；醫師能以更精準的科學數據，從而透過他的專業及經驗，作出全面的診斷。

除了脊骨診治，有部分先進儀器更可提供結合拔罐和刮痧的雙重作用，進一步提升療效。

隨著科技進步，治療痛症都有相關的先進儀器面世，能令治療痛症療效大大加倍。（圖片：Shutterstock）

3大熱門痛症中心 中西醫處理痛症各顯神通

ANKH機能再生



ANKH機能再生理念是由身體機能出發，透過國際專利技術及內調體質療法，從根源改善機能衰退等帶來的亞健康問題，再次煥活機能再生力量，逆轉衰老時鐘，令身體機能回復年輕健康。

ANKH機能再生透過國際專利技術及內調體質療法，從根源改善機能衰退等帶來的亞健康問題。（圖片：ANKH機能再生）

ANKH機能再生與中醫「治未病」或西醫「預防勝於治療」概念相似，透過修復痛患(Restore)、去瘀排酸(Detox)及強化鞏固(Strengthen)三個步驟，徹底解決例如肩頸痛、肩周炎（五十肩）、網球肘、腰背痛、坐骨神經痛、膝關節痛（膝蓋痛）等痛症問題。

德善堂



德善堂中醫診所始創於2000年，由星級註冊中醫師帶領，以豐富的臨床經驗提供全面而專業的中醫專科診所服務，針對婦科、兒科、內科、痛症科、皮膚科等。

德善堂以豐富的臨床經驗提供全面而專業的中醫專科診所服務。（圖片：德善堂）

德善堂的中醫理療包括針灸、拔罐、刮痧等多種傳統中醫療法，透過具豐富臨床經驗的註冊中醫師辨證論治，根據陰陽、五行或臟腑等理論，對症進行治療，配合中藥處方，能調理體質、加速身體痊癒，恢復體內的平和狀態。

Perle Signature香港痛症專家



Perle Signature香港痛症專家的醫療團隊由多名資深註冊中醫師及脊骨神經科醫生組成，當中中醫師擁有超過二十年經驗；而駐場的脊骨神經科醫生行醫超過25年，並曾任大學高級講師培育專業醫療人員，資歷深厚，治療效果極具口碑。中心專門處理各種都市痛症，包括不良姿勢、年紀增長引起的痛症，以至勞損和舊患，提供結合中醫及脊骨神經醫學的中西合壁痛症治療，市場上相當罕有。

Perle Signature的醫療團隊由多名資深註冊中醫師及註冊脊醫師組成。（圖片：Perle Signature）

中心主打的療程為「M.U.S.痛症3步曲」，最大的特點是揉合中西醫術精髓、結合傳統智慧及嶄新科技，精準找出痛症根源再進行全面根治。由了解開始，先用sEMG肌電脊骨檢查，檢查肌肉繃緊情況，評估脊骨健康。註冊中醫師、脊骨神經科醫生透過問診同觸診等檢查，以專業⻆度了解痛症成因、根源，全方位個人定制方案，解決定點痛症。中心會按病人的痛症成因及病況，配合專業先進儀器，提供結合中醫理療及西方技術的雙重作用，進一步提升療效。

痛症屬慢性疾病，治療很難一步到位，因此除了到痛症中心作治療外，病人日常都應在家按照醫師指示，進行強化肌肉訓練或以紓緩藥膏進行按摩增強療程功效。

（資料由客戶提供）