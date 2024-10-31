施政報告2024｜統籌培育與搶人才　陳國基：精準回應國家發展策略

施政報告提出成立「教育、科技和人才委員會」統籌推進教育科技人才融合發展。擔任委員會主席的政務司司長陳國基接受報章訪問時表示，委員會將制定可精準回應國家發展策略、行政長官施政的方向性目標，再統籌推進教育、科技和人才一體化融合發展，讓「搶人才」、「留人才」到「培養人才」朝着同一目標發展，務求為本港「八大中心」以至各行各業建設，提供充足而且與行業相配對的人才資源。



委員會亦將討論吸引全球頂級戰略科學家和科技領軍人才來港政策，相信香港對這類人才有一定吸引力。



政務司司長陳國基表示（何頴賢攝）

陳國基接受《文匯報》訪問時表示，會根據三中全會精神，負責高層次統籌工作，制定政策大方向並協調各部門工作，確保政策一致性和實施效果。他指出，香港將生命健康科技、人工智能、數據科學等領域的人才視為優先發展的重點，希望能夠引入戰略科學家和科技領軍人才來港。

各項搶人才計劃收到超過38萬份申請（余俊亮攝）

截至9月底，各項人才輸入計劃共收到超過38萬份申請，其中約24萬人獲批，已有16多萬人偕家人到港，超額完成最初訂下在2023年至2025年三年共引入10萬5千人才的目標。陳國基說會透過獎學金等措施吸引境外學生，打造 「留學香港」 品牌強調香港的高等教育質素極高，多間學校均位列世界大學排名前列。政府又已實施多項措施，包括提升政府資助專上院校非本地生限額一倍至40%，及提供更多獎學金，特別是對於來自 「一帶一路」 國家的學生。

另外，同時是扶貧委員會主席的陳國基又說，除了現有4個社區客廳，明年在劏房戶集中的地區會再有3個社區客廳，目前還有幾個社區客廳項目正在商討，希望做到每一區都有，有劏房戶的地方就有。