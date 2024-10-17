舉報濫用公屋獎金｜羅淑佩稱有多項條件防濫報：十分關注鄰里關係

施政報告2024提及房委會明年1月推出「善用公屋資源獎勵計劃」，為提供確切情報舉報濫用公屋人士提供獎賞，消息指，獎金為3,000元。問及獎勵制會否營造「篤灰」風氣，房屋局常任秘書長羅淑佩今日（17日）在房屋政策記者會指舉報可較易找線索及可深入調查，過去命中率較高，強調十分關注鄰里關係，故獎勵金額不多。至於多名住戶同時間舉報，她稱會設委員會審視個案，若有同時提供有用線索，會在委員會中決定獎勵安排。



房屋局常任秘書長羅淑佩指舉報可較易找線索及可深入調查，過去命中率較高，強調計劃十分關注鄰里關係。（梁鵬威攝）

透過舉報偵公屋濫用命中率較高

羅淑佩，稱公屋濫用不易偵查，但透過舉報可較易找出線索及證據，並進行深入調查，過去命中率較高，故決定設善用資源舉報計劃。

須實名舉報且按要求補充資料

她表示，十分關注鄰里狀況，因此獎勵金額不會多，只參考好市民獎提供3,000元獎金。她指舉報設多項條件，包括要實名舉報、須按要求補充資料，而且要在成功發出收樓通知書後，才被視為成功舉報。她強調設多項條件是防止濫報，以及因鄰里關係舉報，故會小心防範。

施政報告提及房委會明年1月推出「善用公屋資源獎勵計劃」，為提供確切情報舉報濫用公屋人士提供獎賞，獎金為3,000元。(資料圖片）

多人舉報同一住戶獎金怎麼分？委員會會審視個案

至於同時有多於一名住戶舉報，獎金會如何安排？羅淑佩稱房屋署會成立首長級主持的會議審視個案，若同時提供有用線索，會在委員會中決定獎金分配。