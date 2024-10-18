公屋富戶｜何永賢：研調高至3倍租金　入息限額收緊至超4倍須遷離

新一份施政報告房屋政策之一是收緊公屋富戶政策，包括增加富戶租金及收緊入息限額等。房屋局局長何永賢昨（17日）表示，富戶租金方面會考慮一個較貼近私人市場租金，研究方向包括將現時最高要交雙倍租金調升到三倍，以及將入息超標上限由現時5倍降至4倍等，但具體仍待房委會商討。



10月17日，房屋局局長何永賢出席記者會解說施政報告。（資料圖片/梁鵬威攝）

根據現時公屋富戶政策，當入息超過限額3至5倍，須按入息範圍繳付倍半至雙倍租金，施政報告提出收緊公屋富戶政策，包括提高富戶額外租金及降低富戶入息限額，讓公共資源適當用在需要幫助的申請人，同時將居屋綠白表比例由現時四比六調整至五比五，鼓勵更多公屋租戶購買居屋。

房屋局局長何永賢在記者會中提到，目前富戶政策下只須交倍半或兩倍租金，即大概4,000至5,000元左右，以公屋面積及地段，在私人市場屬於偏低，認為應研究一個更貼近私人市場租金，「4人家庭入息15萬幾，其實要去買居屋供樓都供得起」，故應回到公營房屋初心，幫助基層上樓。

新一份施政報告房屋政策之一是收緊公屋富戶限制，包括增加富戶租金及收緊入息限額等。（資料圖片/陳葦慈攝)

她舉例指，現時富戶須交倍半或兩倍租金，與私人市場距離大，目前方向考慮提高至三倍租金左右，「倍半變兩倍，兩倍變三倍」，同時考慮將入息限額由現時超過5倍須遷離，收緊至超入息限額4倍等，會就住戶開支及入息比例作整體研究，具體也須房委會商討。