施政報告2024｜舉報濫用公屋推獎勵機制　政府成功收回可獲3000元

【施政報告2024】行政長官李家超周三（16日）宣讀第三份施政報告，嚴厲打擊濫用公屋，房委會明年1月推出獎勵計劃，「篤灰」舉報濫用公屋可獲獎賞，若有證據可令政府成功收回單位，舉報人士可獲3,000元獎勵。單是過去兩年，嚴打後已收回5,000公屋單位，相等於一條中型屋邨。

港府亦着力扭轉公屋落成量，在2022年推出3萬間「簡約公屋」單位，明年起陸續落成。連同「簡約公屋」在內，未來五年公營房屋供應量將達189 000伙，較今屆任期落成量增加80%，公屋平均輪時間候亦由高峰的6.1年，在2026/27年降至4.5年。



未來五年公營房屋供應量將達189 000伙，公屋平均輪時間候亦由高峰的6.1年，在26/27年降至4.5年。（蘇煒然攝）

房委會近年加強打擊濫用公屋，過去兩年嚴打後，共收回5,000個濫用公屋單位，等同興建一條中型屋邨，成效顯著。房委會明年1月會推出「善用公屋資源獎勵計劃」，為提供確切情報舉報濫用公屋的人士提供獎賞，找出更多濫用個案。據了解，若有證據可令政府成功收回單位，舉報人士可獲3,000元獎勵。

房屋問題為香港市民最關注的一個議題，李家超指，今屆政府為扭轉「頭輕尾重」公營房屋落成量，在2022年宣布推出三萬個「簡約公屋」單位。首批位於元朗攸壆路約2,100個「簡約公屋」單位，將在明年第一季落成入伙。三萬個單位會在2027／28年度前會落成。

簡約公屋落成後 輪候時間降至4.5年

連同「簡約公屋」在內，未來五年（2025／26至2029／30年度）總體公營房屋供應量將達18.9萬伙，較本屆政府任期增加約80%。

截至2024年6月底的過去十二個月，一般申請者公屋輪候時間為5.5年，一人長者為3.7年，較高峰期6.1年為低。隨着「簡約公屋」於明年起陸續落成，公屋綜合輪候時間可在2026/27年度將降至4.5年。